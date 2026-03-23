Como a Guerra no Oriente Médio está mudando a estratégia dos investidores

A preocupação de que a guerra no Irã seja prolongada tem levado investidores globais a reduzir exposição a ativos de risco e reforçar posições defensivas, com quedas nos principais mercados e mudanças na alocação de portfólios.

As movimentações ocorrem diante de sinais de escalada entre Israel, Irã e aliados regionais, além de ameaças a rotas estratégicas de energia, o que amplia o risco de choques persistentes sobre inflação e crescimento.

Saída de risco e busca por proteção

Os mercados acionários registraram perdas relevantes na última semana. O S&P 500 recuou 1,5% na sexta-feira, 20, com queda liderada por empresas de tecnologia, enquanto os futuros seguiram em baixa nas negociações asiáticas, conforme reportado pela Reuters.

Na Ásia, o índice Nikkei, do Japão, caiu 3,5%, e ações chinesas tiveram uma das maiores perdas desde o episódio de tarifas comerciais dos Estados Unidos (EUA) no ano anterior.

A realocação inclui aumento de posições em caixa e ativos ligados ao setor de energia, ao mesmo tempo em que há redução em títulos de renda fixa e ações de tecnologia e mineração.

Fontes ouvidas pela Reuters indicam que esse ajuste reflete a tentativa de proteção contra mudanças estruturais nos mercados de energia e comércio global.

A intensificação das vendas também se estende ao mercado de títulos, pressionado pelo aumento das expectativas de inflação em função da alta nos preços de energia, limitando a renda fixa tradicional.

Energia no centro do risco

Parte da capacidade de exportação de gás natural liquefeito (GNL) do Catar foi afetada por ataques recentes, com impactos que podem se estender por anos, segundo informações relatadas à Reuters.

Ao mesmo tempo, o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global, permanece significativamente reduzido.

Tarifas aéreas e preços de combustíveis também registram alta, pressionando cadeias produtivas.

Fluxos e liquidez

Na Ásia, região mais dependente de energia do Oriente Médio, a saída de capital estrangeiro se intensificou.

Dados compilados pela Reuters mostram vendas líquidas de ações da ordem de US$ 44,36 bilhões no mês, o maior fluxo negativo desde pelo menos 2008. A movimentação inclui troca setorial e, em alguns casos, retirada total de posições.

Diretor de estratégia para a Ásia do Indosuez Wealth Management, Francis Tan afirmou, em declaração à agência, que investidores passaram a reconhecer que o conflito está longe do fim e pode se intensificar.

Falta de refúgios tradicionais

Diferentemente de episódios anteriores de aversão ao risco, os ativos tradicionalmente considerados seguros não têm oferecido proteção consistente.

Os preços dos títulos caem diante da pressão inflacionária, enquanto o ouro também recua, em parte devido à realização de lucros após altas recentes.

Esse ambiente limita alternativas de proteção. Estrategista do Bank of East Asia, Jason Chan afirmou à Reuters que, no curto prazo, não há ativos imunes ao cenário atual, e o caixa tem se mostrado a principal opção defensiva .

Perspectivas e incertezas

A diretora global de investimentos da State Street Investment Management, Lori Heinel destacou, em briefing citado pela Reuters, que o impacto tende a crescer à medida que os preços de energia permanecem elevados.

E a ausência de sinais concretos de desescalada mantém o mercado em compasso de espera.