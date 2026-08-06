Governo Trump arrecadou US$ 66 bi líquidos com tarifas; valor é 3,8% do déficit

O governo dos Estados Unidos arrecadou US$ 166 bilhões com as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump desde o retorno do republicano à Casa Branca, em 2025. No entanto, dados divulgados pela AFP nesta quarta-feira, 5, mostram que o governo já encaminhou US$ 100 bilhões em reembolsos aos importadores após a decisão de fevereiro da Suprema Corte que considerou ilegais parte dessas cobranças. Com isso, a receita líquida da política tarifária foi reduzida para aproximadamente US$ 66 bilhões.

Apesar da arrecadação bilionária, o impacto sobre as contas públicas permanece relativamente limitado.

Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, no ano fiscal de 2025, encerrado em setembro, o governo federal registrou um déficit de aproximadamente US$ 1,75 trilhão, resultado de US$ 7,01 trilhões em despesas diante de cerca de US$ 5,26 trilhões em receitas.

Assim, a receita líquida de US$ 66 bilhões obtida com as tarifas corresponde a cerca de 3,8% do déficit registrado no último ano fiscal e a aproximadamente 1,3% da arrecadação federal.

Esse desequilíbrio fiscal reflete principalmente os elevados gastos obrigatórios do governo americano, especialmente com Previdência (Social Security), Medicare, defesa nacional e o pagamento de juros da dívida pública, hoje a segunda maior categoria de despesas do orçamento federal.

Suprema Corte obrigou governo a devolver parte das tarifas

Segundo documentos judiciais obtidos pela AFP, o governo americano arrecadou aproximadamente US$ 166 bilhões ao utilizar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para impor tarifas sobre dezenas de parceiros comerciais.

Em fevereiro, porém, a Suprema Corte concluiu que Trump extrapolou sua autoridade ao utilizar a legislação de emergência para criar tarifas generalizadas. A decisão não atingiu as tarifas setoriais, como as incidentes sobre aço, alumínio, cobre e madeira.

Até 31 de julho, a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) havia aceitado para processamento cerca de US$ 128,68 bilhões em pedidos de reembolso apresentados pelos importadores. Desse total, aproximadamente US$ 100 bilhões já haviam sido encaminhados ao Departamento do Tesouro para pagamento.

Na prática, isso significa que, dos US$ 166 bilhões arrecadados originalmente, apenas cerca de US$ 66 bilhões permaneceram efetivamente nos cofres do governo até o momento.

Mesmo após a derrota judicial, Trump voltou a anunciar novas tarifas contra dezenas de parceiros comerciais, o que abriu uma nova rodada de disputas judiciais.

Gastos públicos seguem crescendo

Enquanto a política tarifária enfrenta contestação na Justiça, as despesas do governo americano continuam aumentando.

Segundo o Departamento do Tesouro, os gastos federais somaram US$ 5,52 trilhões entre outubro de 2025 e junho de 2026, um aumento de US$ 172 bilhões em relação ao mesmo período do ano fiscal anterior, alta de 3%.

Os recursos financiam principalmente programas de Seguridade Social, Medicare, Defesa Nacional, benefícios para veteranos, saúde, transporte, educação e o pagamento dos juros da dívida pública.

No setor da defeda, a guerra no Irã, por exemplo, já custou $ US$ 37,5 bilhões até o dia 21 de julho, de acordo com o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. A tendência é de que esse gasto continue aumentando.

No mês passado, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto que prevê US$ 1,1 trilhão para o orçamento anual das Forças Armadas (NDAA), além de um pacote orçamentário adicional de US$ 95 bilhões, dos quais mais de US$ 70 bilhões seriam destinados especificamente ao esforço militar no conflito com o Irã. Ambas as propostas ainda precisam passar pelo Senado.

Indicador Valor Receita bruta obtida com tarifas US$ 166 bilhões Valor encaminhado para reembolso US$ 100 bilhões Receita líquida das tarifas US$ 66 bilhões Déficit fiscal dos EUA (FY2025) US$ 1,75 trilhão Receita federal (FY2025) US$ 5,26 trilhões Participação da receita líquida das tarifas no déficit 3,8% Participação da receita líquida das tarifas na arrecadação federal 1,3% Gastos federais acumulados em FY2026 (out.2025-jun.2026) US$ 5,52 trilhões Aumento dos gastos em relação ao mesmo período anterior US$ 172 bilhões (+3%)

O avanço das despesas ocorre em um momento de desaceleração da economia americana. Conforme divulgado pelo governo na semana passada, o PIB dos Estados Unidos cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2026, abaixo dos 2% registrados no trimestre anterior, enquanto a inflação acelerou para 5,7%.

Apesar do ritmo mais fraco da atividade, o consumo das famílias e os investimentos privados, especialmente em inteligência artificial, continuaram sustentando parte do crescimento econômico, enquanto os gastos públicos permanecem elevados.