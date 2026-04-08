Irã fecha novamente Estreito de Ormuz e ameaça embarcações sem autorização

A Marinha do Irã ameaçou destruir embarcações que tentarem atravessar o Estreito de Ormuz sem autorização de Teerã, segundo um comunicado da agência iraniana Fars, citada pela agência Bloomberg.

Em mensagens enviadas a navios, militares alertaram que qualquer tentativa de passagem poderá ser alvo de ataque.

A medida ocorre após o país anunciar novamente o fechamento da principal rota global de petróleo nesta quarta-feira, 8, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio.

O bloqueio foi anunciado após novos ataques de Israel no Líbano. Segundo a Fars, Teerã avalia abandonar o cessar-fogo recente, que previa a suspensão de ataques por duas semanas.

O acordo, mediado pelo Paquistão, incluía operações em múltiplas frentes, inclusive no território libanês. Autoridades paquistanesas haviam indicado que o Líbano fazia parte da trégua, mas o Exército israelense afirmou que seguirá com ações contra o Hezbollah.

Impacto no petróleo

Antes do bloqueio total, apenas dois petroleiros haviam conseguido atravessar o estreito desde o início do cessar-fogo. Com a interrupção, o fluxo de navios foi suspenso, afetando diretamente o transporte global de petróleo.

Autoridades iranianas afirmaram que forças armadas já definem possíveis alvos para resposta e alertaram que, caso os Estados Unidos não contenham Israel, haverá reação “com força”.