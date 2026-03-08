Mundo

Irã emite alerta de chuva ácida após bombardeios a depósitos de petróleo

Incêndios em tanques de combustível liberaram poluentes que podem se misturar às nuvens e gerar precipitação tóxica

Guerra no Irã entra no 9° dia: bombardeios contra infraestrutura energética representam uma nova escalada na guerra entre Israel e Irã (ATTA KENARE/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 8 de março de 2026 às 13h15.

Moradores de Teerã acordaram neste domingo, 8, sob um cenário incomum, com o céu escurecido por fumaça espessa, cheiro de combustível no ar e sob risco de chuva ácida após ataques israelenses contra depósitos de petróleo na capital do Irã.

Os bombardeios atingiram pelo menos quatro depósitos de combustível e um centro logístico durante a madrugada, provocando grandes incêndios que continuavam ativos horas depois.

Segundo autoridades locais, ao menos quatro pessoas morreram, incluindo dois motoristas de caminhões-tanque. As chamas geraram densas colunas de fumaça que cobriram partes da cidade de cerca de 10 milhões de habitantes.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o horizonte tomado por labaredas e nuvens escuras nas regiões oeste, sul e norte da capital. Um repórter da CNN que estava em Teerã relatou que parecia estar "chovendo petróleo" na manhã de domingo, em referência às partículas de combustível que se misturavam à precipitação.

Diante da situação, autoridades iranianas pediram que os moradores permanecessem em casa e evitassem qualquer atividade ao ar livre.

A Sociedade do Crescente Vermelho do Irã alertou que a poluição tóxica provocada pelos incêndios pode desencadear episódios de chuva ácida, com riscos para a saúde.

O que é a chuva ácida?

Segundo a organização, a exposição à precipitação contaminada pode causar irritações na pele e agravar doenças respiratórias. Mesmo após o fim da chuva, a orientação é evitar sair de casa, já que a evaporação da água contaminada também pode elevar os níveis de toxinas no ar.

A deterioração da qualidade do ar ocorre porque os incêndios liberaram grandes quantidades de poluentes e partículas químicas na atmosfera. Esses detritos permanecem suspensos no ar e podem se misturar às nuvens que se formam sobre a cidade.

Quando entram em contato com a água da chuva, parte desses poluentes altera o pH da precipitação, tornando-a ácida.

Os impactos desse fenômeno podem ir além dos efeitos imediatos sobre a saúde humana. A chuva ácida também pode provocar acidificação do solo e de recursos hídricos, prejudicar ecossistemas e acelerar o desgaste de construções e monumentos históricos.

Teerã já enfrenta tradicionalmente altos níveis de poluição atmosférica. Segundo o Índice de Qualidade do Ar (AQI) da empresa suíça IQAir, a capital iraniana aparece entre as cidades mais poluídas do mundo, o que pode agravar ainda mais os efeitos das emissões liberadas após os ataques.

Guerra no Irã entra no 9° dia

Os bombardeios contra infraestrutura energética representam uma nova escalada na guerra entre Israel e Irã. O ministro da Energia de Israel, Eli Cohen, confirmou os ataques e afirmou que os depósitos atingidos são utilizados pelos militares iranianos. Ele também indicou que refinarias e usinas de energia podem se tornar alvos nos próximos dias.

Enquanto isso, o conflito continua a se espalhar pela região. O Irã tem respondido com ataques de mísseis e drones contra Israel e contra países do Golfo que abrigam interesses americanos, ampliando o risco de desestabilização no Oriente Médio e de impactos no mercado global de petróleo.

Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde iraniano, mais de 1.200 pessoas morreram e mais de 10.000 civis ficaram feridos desde o início da guerra, no sábado, 28.

Irã diz ter escolhido sucessor de Khamenei

Em meio à escalada militar e à crise interna, o Irã também anunciou neste domingo que já escolheu o sucessor do aiatolá Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro no primeiro dia da ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o país.

A escolha foi feita pela Assembleia de Peritos, órgão religioso formado por 88 aiatolás responsável por eleger o líder máximo da República Islâmica desde a Revolução de 1979. De acordo com a agência semioficial Mehr, o colegiado já chegou a um consenso majoritário sobre o sucessor.

O nome do novo líder, no entanto, ainda não foi anunciado oficialmente.

(*) Com informações da Bloomberg, AFP e g1

