Irã descarta negociar com EUA enquanto Israel prosseguir com ataques Araghchi pretende conversar ainda nesta sexta-feira em Genebra sobre o programa nuclear iraniano com seus homólogos da França, Reino Unido, Alemanha e a UE

Pessoas se reúnem para um protesto contra a onda de ataques israelenses contra o Irã no centro de Teerã (Atta Kenare/AFP)