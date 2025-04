Irã anuncia que próxima rodada de conversas com EUA será em Omã

A próxima rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear de Teerã será realizada no sábado, 19, em Omã, anunciou a agência oficial de notícias Irna.

Após as negociações indiretas do fim de semana passado em Mascate, o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei, indicou que as conversas ocorrerão em 19 de abril na capital de Omã, segundo a agência iraniana.

O ministro das Relações Exteriores holandês havia solicitado anteriormente que fossem realizadas em Roma.