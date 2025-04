China ordena suspensão na entrega de jatos da Boeing após tarifas de Trump, diz Bloomberg

A China ordenou que as companhias aéreas do país não aceitem mais entregas de jatos da Boeing como parte da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, Pequim também ordenou que as transportadoras chinesas interrompam qualquer compra de equipamentos e peças relacionadas a aeronaves de empresas norte-americanas.

A ordem foi dada após a China anunciar tarifas retaliatórias de 125% sobre produtos americanos no último fim de semana, que por si só, teriam elevado o custo de aeronaves e peças produzidas nos EUA em mais de 100%, tornando impraticável para as companhias aéreas chinesas adquirirem aviões da Boeing, segundo as fontes ouvidas pelo site.