Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã ameaça fechar o Estreito de Ormuz após novos ataques dos EUA

Fonte ouvida por emissora iraniana que Teerã também promete atacar dois alvos inimigos para cada alvo iraniano atingido

Ormuz: EUA atacou Irã e ameaça abertura de Estreito (Constantine Johnny/Getty Images)

Ormuz: EUA atacou Irã e ameaça abertura de Estreito (Constantine Johnny/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 15h02.

Última atualização em 9 de julho de 2026 às 15h04.

O Irã ameaçou fechar novamente o Estreito de Ormuz após novos ataques realizados pelos Estados Unidos contra o país nesta quinta-feira, 9.

Segundo uma fonte ouvida por uma emissora estatal iraniana, Teerã também pretende atingir ao menos dois alvos inimigos para cada alvo do país que foi atacado e "não fará distinção entre forças americanas e aliados na região".

A ameaça marca uma mudança na estratégia iraniana.

O controle sobre o Estreito de Ormuz passou a ser tratado por Teerã como sua principal ferramenta de pressão sobre Washington, superando até mesmo o programa nuclear, tema que dominou as disputas entre os dois países nas últimas décadas.

Segundo a Reuters, que ouviu duas fontes graduadas do governo iraniano, o estreito se tornou a “arma de ouro” do país. A avaliação em Teerã é que o controle da passagem marítima foi determinante para levar os Estados Unidos à mesa de negociações após os confrontos deste ano e que abrir mão dessa vantagem significaria perder seu principal instrumento de negociação.

Responsável pela passagem de cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo, o Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico. A rota é utilizada por grandes exportadores da região, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque, Catar e o próprio Irã.

Por que os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã

Os Estados Unidos realizaram uma nova ofensiva contra o Irã na terça-feira, 7, poucos dias após o acordo provisório que havia interrompido os confrontos entre os dois países.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), a operação foi uma resposta aos ataques iranianos contra três embarcações comerciais que navegavam pelo Estreito de Ormuz e teve como objetivo reduzir a capacidade militar de Teerã de ameaçar a passagem.

Os bombardeios atingiram mais de 80 alvos, entre eles sistemas de defesa aérea, radares costeiros, centros de comando e controle, bases de mísseis antinavio e embarcações da Guarda Revolucionária Islâmica posicionadas nas proximidades do estreito.

A resposta iraniana veio poucas horas depois.

Teerã lançou ataques contra instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait e voltou a endurecer o discurso sobre o controle do Estreito de Ormuz, considerado uma das rotas mais estratégicas para o comércio mundial de petróleo.

A nova escalada colocou sob pressão o memorando de entendimento firmado em junho para interromper o conflito e ampliou as divergências entre Washington e Teerã sobre quem deve exercer autoridade sobre a principal passagem marítima do Golfo Pérsico.

Mercado monitora impacto sobre o petróleo

A nova ameaça voltou a elevar as preocupações sobre a oferta global de petróleo. Como cerca de 20% do consumo mundial da commodity passa pelo Estreito de Ormuz, qualquer interrupção da navegação pode afetar diretamente os preços internacionais.

Apesar da escalada das tensões, os contratos futuros inverteram o sinal ao longo desta quinta-feira, 9.

Por volta das 14h, o petróleo Brent para setembro, referência global, caía 2,60%, cotado a US$ 75,99 por barril. O WTI para agosto recuava 2,37%, para US$ 71,82 por barril.

Mais cedo, dados de rastreamento marítimo mostraram que o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz permaneceu bastante reduzido após a retomada dos ataques americanos. Apenas dois navios haviam cruzado a passagem nas primeiras horas do dia, segundo análise da Kpler divulgada pelo Valor Econômico.

Apesar da volatilidade dos últimos dias, os preços da commodity seguem abaixo dos picos registrados desde o início da guerra.

Acompanhe tudo sobre:Estreito de OrmuzGuerras

Mais de Mundo

Irã enterra aiatolá Ali Khamenei, líder supremo morto por ataques dos EUA

Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 3.811

Estados Unidos atacam 90 alvos militares no Irã; Teerã anuncia retaliação

Otan é como um 'zumbi' no abismo entre EUA e Europa, diz analista

Mais na Exame

Future of Money

Receita quase bilionária, mas subestimada pelo mercado: BTG recomenda criptomoeda para julho

Ciência

Cientistas filmam tubarão-duende vivo em habitat natural pela 1ª vez na história

Um conteúdo Bússola

Os empreendedores brasileiros que estão fazendo sucesso nos EUA

Mercados

Sem ganhos no ano, as 'Sete Magníficas' ficam atrás de 300 ações do S&P 500