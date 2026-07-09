Receita quase bilionária, mas subestimada pelo mercado: BTG recomenda criptomoeda para julho

Em relatório, os analistas do BTG Pactual recomendam para julho a AAVE, criptomoeda que funciona quase como uma ação do projeto homônimo de empréstimos em ativos digitais.

Assinado pelos analistas Matheus Parizotto, Vinicius Bitelo, Lucas Costa e Gabriela Sporch, o research destaca que a Aave continua a ser o maior protocolo de empréstimos do mercado de criptoativos. Com US$ 22,5 bilhões em depósitos, ela possui quase o dobro do tamanho do principal concorrente.

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Já em termos de receitas, a Aave gerou US$ 262,2 milhões no primeiro semestre de 2026. O montante é maior do que o das principais concorrentes somadas, que totaliza US$ 155,4 milhões.

Receita da Aave versus pares

Fundamentos

Mesmo com a queda do mercado de criptomoedas como um todo desde outubro, com o bitcoin atualmente negociando 50% abaixo da sua máxima histórica, os especialistas lembram que a receita acumulada da Aave ficou próxima de US$ 925 milhões nos últimos 12 meses. Para eles, isso evidencia a força do modelo de negócios mesmo em um ambiente mais volátil para o mercado cripto.

Além disso, dos US$ 925 milhões, US$ 122 milhões foram convertidos em receita para o projeto. “Em média, 65% desse valor foi direcionado ao caixa do protocolo, enquanto 35% foi destinado à recompra de tokens AAVE, fortalecendo a relação entre uso da plataforma, geração de receita e captura de valor pelo token”, diz o relatório.

Um outro dado positivo para a Aave é que os depósitos na plataforma cresceram 12,5% nos últimos 30 dias e o volume de empréstimos ativos avançou 8,3%. Mesmo assim, os analistas apontam que o preço da criptomoeda que representa o projeto está abaixo de seu valor justo.

“A Aave negocia a um múltiplo equivalente a cerca de 12x P/L [múltiplo que divide o preço da ação pelo lucro por ação], patamar que pode ser considerado atrativo frente à sua liderança em empréstimos, geração de receita e mecanismo de recompras”, argumenta o BTG.

Ou seja, em um cenário de continuidade do desempenho operacional somado a uma recuperação do mercado de criptoativos como um todo, o ativo estaria bem posicionado para se tornar um dos maiores destaques do setor.

Análise gráfica

Do ponto de vista da análise técnica, o token AAVE começou a se recuperar após formar fundo na região de preços de US$ 55. Mesmo assim, os analistas dizem que a tendência principal ainda exige confirmação, pois a cotação ainda está abaixo da média móvel de 200 dias.

Gráfico com análise técnica da Aave

Os especialistas projetam que a superação do nível de US$ 95 e US$ 100 aumentaria a probabilidade de continuidade do movimento comprador e colocaria no radar um teste da média móvel de 200 dias, que hoje está próxima de US$ 110.

“O rompimento desse patamar reforçaria a reversão de curto prazo e poderia confirmar novo ganho de momentum, com alvos técnicos nas regiões de US$ 120 e US$ 180, as próximas resistências relevantes no gráfico diário”, diz o relatório.

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