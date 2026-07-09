Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Receita quase bilionária, mas subestimada pelo mercado: BTG recomenda criptomoeda para julho

Projeto em questão revolucionou os empréstimos com criptoativos e fatura mais do que todos os pares combinados

(Aave/Divulgação/Divulgação)

(Aave/Divulgação/Divulgação)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 9 de julho de 2026 às 15h01.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

Em relatório, os analistas do BTG Pactual recomendam para julho a AAVE, criptomoeda que funciona quase como uma ação do projeto homônimo de empréstimos em ativos digitais.

Assinado pelos analistas Matheus Parizotto, Vinicius Bitelo, Lucas Costa e Gabriela Sporch, o research destaca que a Aave continua a ser o maior protocolo de empréstimos do mercado de criptoativos. Com US$ 22,5 bilhões em depósitos, ela possui quase o dobro do tamanho do principal concorrente.

Já em termos de receitas, a Aave gerou US$ 262,2 milhões no primeiro semestre de 2026. O montante é maior do que o das principais concorrentes somadas, que totaliza US$ 155,4 milhões.

Receita da Aave versus pares

Fundamentos

Mesmo com a queda do mercado de criptomoedas como um todo desde outubro, com o bitcoin atualmente negociando 50% abaixo da sua máxima histórica, os especialistas lembram que a receita acumulada da Aave ficou próxima de US$ 925 milhões nos últimos 12 meses. Para eles, isso evidencia a força do modelo de negócios mesmo em um ambiente mais volátil para o mercado cripto.

Além disso, dos US$ 925 milhões, US$ 122 milhões foram convertidos em receita para o projeto. “Em média, 65% desse valor foi direcionado ao caixa do protocolo, enquanto 35% foi destinado à recompra de tokens AAVE, fortalecendo a relação entre uso da plataforma, geração de receita e captura de valor pelo token”, diz o relatório.

Um outro dado positivo para a Aave é que os depósitos na plataforma cresceram 12,5% nos últimos 30 dias e o volume de empréstimos ativos avançou 8,3%. Mesmo assim, os analistas apontam que o preço da criptomoeda que representa o projeto está abaixo de seu valor justo.

“A Aave negocia a um múltiplo equivalente a cerca de 12x P/L [múltiplo que divide o preço da ação pelo lucro por ação], patamar que pode ser considerado atrativo frente à sua liderança em empréstimos, geração de receita e mecanismo de recompras”, argumenta o BTG.

Ou seja, em um cenário de continuidade do desempenho operacional somado a uma recuperação do mercado de criptoativos como um todo, o ativo estaria bem posicionado para se tornar um dos maiores destaques do setor.

Análise gráfica

Do ponto de vista da análise técnica, o token AAVE começou a se recuperar após formar fundo na região de preços de US$ 55. Mesmo assim, os analistas dizem que a tendência principal ainda exige confirmação, pois a cotação ainda está abaixo da média móvel de 200 dias.

Gráfico com análise técnica da Aave

Os especialistas projetam que a superação do nível de US$ 95 e US$ 100 aumentaria a probabilidade de continuidade do movimento comprador e colocaria no radar um teste da média móvel de 200 dias, que hoje está próxima de US$ 110.

“O rompimento desse patamar reforçaria a reversão de curto prazo e poderia confirmar novo ganho de momentum, com alvos técnicos nas regiões de US$ 120 e US$ 180, as próximas resistências relevantes no gráfico diário”, diz o relatório.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualCriptomoedasEmpréstimos

Mais de Future of Money

Hora de entrar é agora: gestora diz que o ciclo de 4 anos do bitcoin está vivo e dá sinal de compra

Bitcoin ‘ignora’ guerra no Irã e volta a subir

Autoridade dos EUA alerta que corretora cripto pode dificultar cooperação em investigações de crimes

Projeto cripto quer que todos possam criar seus próprios mercados preditivos

Mais na Exame

Ciência

Cientistas filmam tubarão-duende vivo em habitat natural pela 1ª vez na história

Um conteúdo Bússola

Os empreendedores brasileiros que estão fazendo sucesso nos EUA

Mercados

Sem ganhos no ano, as 'Sete Magníficas' ficam atrás de 300 ações do S&P 500

Inteligência Artificial

IA da Meta deixa qualquer um criar imagens com suas fotos do Instagram; veja como impedir