Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Irã enterra aiatolá Ali Khamenei, líder supremo morto por ataques dos EUA

Cerimônia em Mashhad reuniu centenas de milhares de pessoas e foi usada pelo regime para projetar unidade após a guerra com Estados Unidos e Israel, enquanto tensões militares voltam a crescer na região

Ali Khamenei: O caixão chegou à cidade a bordo de um avião civil, escoltado por um caça da Força Aérea iraniana (ATTA KENARE/AFP)

Ali Khamenei: O caixão chegou à cidade a bordo de um avião civil, escoltado por um caça da Força Aérea iraniana (ATTA KENARE/AFP)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 9 de julho de 2026 às 12h36.

O Irã enterrou nesta quinta-feira, 9, o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica, morto em um ataque atribuído por Teerã aos Estados Unidos e Israel.

A cerimônia em Mashhad, cidade natal do religioso, encerrou uma semana de funerais que mobilizou milhões de pessoas no Irã e no Iraque.

Centenas de milhares de pessoas acompanharam o cortejo até o santuário do imã Reza, principal local sagrado do islamismo xiita no país, onde Khamenei foi sepultado conforme seu desejo. O caixão chegou à cidade a bordo de um avião civil, escoltado por um caça da Força Aérea iraniana.

Ao longo do trajeto, milhares de apoiadores exibiram bandeiras iranianas, imagens do líder religioso e cartazes com mensagens contra os Estados Unidos e Israel.

Em diferentes momentos da cerimônia, manifestantes repetiram palavras de ordem pedindo vingança pela morte de Khamenei.
Pessoas em luto marcham com bandeiras e faixas durante o cortejo fúnebre do falecido líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e de membros de sua família, antes de seu sepultamento no Santuário do Imam Reza — o local de culto mais venerado do Irã —, em Mashhad, em 9 de julho de 2026. Enfrentando um calor intenso e clamando por vingança, iranianos leais à República Islâmica reuniram-se em massa, em 9 de julho, para o sepultamento do falecido líder supremo Ali Khamenei em sua cidade natal, Mashhad

Enfrentando um calor intenso e clamando por vingança, iranianos leais à República Islâmica reuniram-se em massa, em 9 de julho, para o sepultamento do falecido líder supremo Ali Khamenei em sua cidade natal, Mashhad (ATTA KENARE/AFP)

As homenagens ocorreram após seis dias de cerimônias em cidades iranianas e iraquianas. Segundo autoridades do país, os funerais reuniram milhões de pessoas e tiveram como objetivo demonstrar força política e unidade nacional após a guerra contra Estados Unidos e Israel.

O líder religioso governou a República Islâmica por quase quatro décadas e morreu aos 86 anos, em 28 de fevereiro, durante o conflito que opôs Irã, Estados Unidos e Israel. Seu corpo passou por Teerã, Qom e cidades do Iraque antes de chegar a Mashhad para o sepultamento.

Entre os presentes estavam famílias inteiras, incluindo crianças, sob forte esquema de segurança. O calor intenso levou equipes de emergência e voluntários a distribuírem água ao longo do percurso. A oração fúnebre foi conduzida pelo aiatolá Hossein Noori Hamedani, uma das principais autoridades religiosas conservadoras do país.

Tensões entre Irã e Estados Unidos voltam a crescer

O enterro ocorreu em meio ao agravamento das tensões entre Teerã e Washington. Dois dias de ataques entre Estados Unidos e Irã colocaram fim ao cessar-fogo firmado entre os dois países e elevaram novamente o risco de escalada militar na região.

O governo iraniano afirmou que os bombardeios americanos esvaziaram pontos centrais do memorando firmado entre os dois países em junho. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que considera encerrada a trégua. Na noite de quarta-feira, os americanos afirmaram que atacaram 90 alvos militares de Teerã. 

O conflito também afetou a infraestrutura do país. A ligação ferroviária entre Teerã e Mashhad foi suspensa após ataques registrados durante a semana, segundo a companhia ferroviária nacional. O governo iraniano classificou a ação como um "crime de guerra flagrante".

Outro fator que amplia a tensão é a disputa em torno do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio mundial de petróleo. O Irã voltou a defender a cobrança de pedágios para embarcações que cruzam a região, medida rejeitada pelos Estados Unidos.

Durante as cerimônias, também chamou atenção a ausência de Mojtaba Khamenei, filho e sucessor de Ali Khamenei. O novo líder supremo não participou publicamente dos funerais e se manifestou apenas por comunicados divulgados pela imprensa estatal após sofrer ferimentos durante os ataques de fevereiro.

Acompanhe tudo sobre:IrãEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 3.811

Estados Unidos atacam 90 alvos militares no Irã; Teerã anuncia retaliação

Otan é como um 'zumbi' no abismo entre EUA e Europa, diz analista

Venezuelanos vivem pesadelo de perder suas casas após terremotos

Mais na Exame

Mercados

Conselho da Hugo Boss vê oferta de 2 bilhões de euros do Frasers como insuficiente

Brasil

Governo Trump critica decisão do Brasil de expulsar russo acusado de espionagem

Casual

Os melhores restaurantes de culinária asiática no Brasil

Carreira

O maior erro das lideranças com a nova geração