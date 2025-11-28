Inundações na Indonésia e na Tailândia deixam mais de 300 mortos

O número de mortos pelas inundações que atingem o Sudeste Asiático avançou nesta sexta-feira, 28, e ultrapassou a marca de 300 vítimas, segundo a AFP.

Tailândia e Indonésia concentram os maiores impactos, com 145 e 174 óbitos, respectivamente. As chuvas intensas também afetam Sri Lanka e Malásia, deixando cidades submersas, moradores isolados e provocando novos deslizamentos.

Tailândia: número de mortes quase triplica em um dia

Na Tailândia, o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat, informou que os mortos no sul do país subiram para 145 — mais de 100 apenas na província de Songkhla. O número quase triplicou em relação ao balanço de quinta-feira, que registrava 55 vítimas.

O sul tailandês é a região mais atingida. Em Hat Yai, moradores tiveram de subir nos telhados para aguardar o resgate de barco. Em Songkhla, o necrotério de um hospital está sobrecarregado, segundo o diretor do estabelecimento.

Nesta sexta-feira, o governo suspendeu o administrador do distrito de Hat Yai por falhas na resposta emergencial.

Indonésia: áreas inacessíveis dificultam resgates

Na ilha indonésia de Sumatra, as inundações e os deslizamentos de terra deixaram ao menos 174 mortos e 80 desaparecidos. O número pode subir, alertou Suharyanto, diretor da agência nacional de gestão de desastres (BNPB), porque “algumas áreas ainda estão inacessíveis”. O balanço anterior era de 111 vítimas.

Segundo Ferry Walintukan, porta-voz da polícia do norte de Sumatra, a prioridade é resgatar e dar assistência aos moradores. O envio de helicópteros depende da melhora do tempo, enquanto os acessos por estrada permanecem bloqueados.

Sri Lanka e Malásia também registram vítimas

No Sri Lanka, as autoridades mobilizaram o Exército para apoiar as ações de resgate após enchentes e deslizamentos que deixaram 56 mortos e 21 desaparecidos.

O distrito de Badulla, no centro da ilha, concentrou 26 óbitos por soterramento, segundo o Centro Nacional de Gestão de Desastres (DMC). Algumas regiões registraram até 360 milímetros de chuva em 24 horas.

Na Malásia, as inundações no estado de Perlis provocaram duas mortes.

Tempestade tropical e efeitos climáticos

A temporada de chuvas no Sudeste Asiático, que vai de novembro a abril, costuma trazer inundações e deslizamentos.

Desta vez, o impacto foi ampliado por uma tempestade tropical e por efeitos associados às mudanças climáticas, que têm intensificado episódios de chuva extrema e enchentes repentinas.

O aquecimento dos oceanos também aumenta a força das tempestades. Para Uli Arta Siagian, diretora da ONG ambiental indonésia WALHI, o avanço de monoculturas e mineração contribui para agravar o cenário.

“Se a cobertura florestal continuar diminuindo e for substituída por monoculturas de palma de óleo, mineração ou outras atividades, nosso sistema ecológico perderá a capacidade de regular a água”, afirmou.

*Com informações da AFP