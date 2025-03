Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu o centro de Mianmar na sexta-feira, 27, com epicentro próximo à segunda maior cidade do país. O governo militar declarou estado de emergência em seis regiões, incluindo a capital Naypyitaw e a cidade de Mandalay, após o forte tremor e um grande tremor secundário que se seguiram. As áreas afetadas, especialmente em meio à guerra civil em curso, tornam o acesso e a assistência humanitária mais difíceis, e ainda não há informações claras sobre as vítimas ou os danos materiais.

Em Bangkok, Tailândia, o terremoto também causou grande pânico e danos. Alerta foi dado nas construções, e muitas pessoas se apressaram para as ruas após o tremor. Um prédio em construção desabou perto do famoso mercado Chatuchak, com pelo menos dois mortos e várias pessoas ainda soterradas. Em uma cena chocante, um guindaste de um prédio desmoronou, enviando uma grande nuvem de poeira para o ar.

Em Mianmar, imagens postadas em redes sociais mostram danos significativos em locais como o Palácio Real de Mandalay e pontes em outras áreas. Em Yangon, a cidade mais populosa, os moradores saíram apressadamente de suas casas, mas não houve informações imediatas sobre feridos.

Em Ruili, na China, que também foi atingida pelo tremor, prédios desabaram e casas foram danificadas, com vários feridos. Os tremores também foram sentidos em outras regiões da China, incluindo Yunnan e Sichuan, onde os relatos de danos materiais e vítimas surgiram rapidamente.

O primeiro-ministro da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, convocou uma reunião de emergência para avaliar os impactos do tremor, que foi sentido em quase todas as regiões do país, incluindo áreas densamente povoadas de Bangkok. A cidade já enfrenta dificuldades em controlar o trânsito, e a rede de transporte público foi interrompida após o colapso de várias estruturas.

Até o momento, a magnitude do desastre natural e a falta de informações claras sobre o número de vítimas e os esforços de resgate deixam o futuro imediato das áreas afetadas envolto em incerteza.