Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Tufão nas Filipinas deixa ao menos três mortos e 12 desaparecidos

Em outubro, área foi atingida por terremoto de magnitude 6,9, que matou mais de 70 pessoas

Tufão nas Filipinas: fenômeno deixa pelo menos três mortos e 12 desaparecidos. (ALAN TANGCAWAN/AFP)

Tufão nas Filipinas: fenômeno deixa pelo menos três mortos e 12 desaparecidos. (ALAN TANGCAWAN/AFP)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11h03.

Um tufão nas Filipinas já deixou ao menos três mortos e 12 desaparecidos desde a noite de segunda-feira, 3.

Ao todo, mais de 187.500 moradores foram afetados, segundo autoridades locais, que alertaram sobre graves inundações no país.

Nomeado de "Kalmaegi", o fenômeno atinge a região de Visayas Orientais. Na tarde desta terça-feira, 4, o tufão se aproxima da ilha de Palawan.

Em outubro, a área foi atingida por um terremoto de magnitude 6,9, que matou mais de 70 pessoas.

A governadora regional, Pamela Baricuatro, classificou a situação como "sem precedentes" e salientou o "risco" que as inundações representam.

Alerta para novas tempestades

O Kalmaegi levou à suspensão de dezenas de voos das companhias Cebu Pacific e AirAsia, e o fornecimento de energia segue instável em boa parte do centro do país.

As Filipinas enfrentam, em média, 20 tufões e tempestades tropicais por ano, principalmente entre junho e dezembro. As autoridades locais alertam que o solo encharcado e os rios cheios podem agravar os riscos de novos deslizamentos nos próximos dias.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:Desastres naturaisFilipinas

Mais de Mundo

Dick Cheney, ex-vice-presidente dos EUA, morre aos 84 anos

Nova York deve eleger 1º prefeito socialista nesta terça-feira

Anatomia de uma queda: Kamala Harris narra em livro a derrota para Trump

Alphabet faz nova emissão de títulos em dólar e euro para reforçar caixa

Mais na Exame

Tecnologia

GM anuncia piloto automático que permitirá tirar os olhos da estrada

Economia

Produção industrial tem queda de 0,4% em setembro, segundo IBGE

Carreira

CEO da Amazon Web Services revela a habilidade que vai definir quem prospera na era da IA

Future of Money

Bitcoin despenca e pode continuar caindo até US$ 95 mil, diz especialista