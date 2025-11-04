Tufão nas Filipinas deixa ao menos três mortos e 12 desaparecidos

Um tufão nas Filipinas já deixou ao menos três mortos e 12 desaparecidos desde a noite de segunda-feira, 3.

Ao todo, mais de 187.500 moradores foram afetados, segundo autoridades locais, que alertaram sobre graves inundações no país.

Nomeado de "Kalmaegi", o fenômeno atinge a região de Visayas Orientais. Na tarde desta terça-feira, 4, o tufão se aproxima da ilha de Palawan.

Em outubro, a área foi atingida por um terremoto de magnitude 6,9, que matou mais de 70 pessoas.

A governadora regional, Pamela Baricuatro, classificou a situação como "sem precedentes" e salientou o "risco" que as inundações representam.

Alerta para novas tempestades

O Kalmaegi levou à suspensão de dezenas de voos das companhias Cebu Pacific e AirAsia, e o fornecimento de energia segue instável em boa parte do centro do país.

As Filipinas enfrentam, em média, 20 tufões e tempestades tropicais por ano, principalmente entre junho e dezembro. As autoridades locais alertam que o solo encharcado e os rios cheios podem agravar os riscos de novos deslizamentos nos próximos dias.

*Com informações da EFE