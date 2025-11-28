Aneel anuncia bandeira amarela nas contas de energia em dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 28, que a bandeira tarifária para o mês de dezembro será alterada para o patamar amarelo. Com essa mudança, o adicional a ser cobrado nas contas de luz será reduzido em relação aos meses anteriores.

No patamar amarelo, o consumidor passará a pagar R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, uma redução em comparação aos R$ 4,46 cobrados no patamar anterior, o vermelho, que vigorou até novembro. Essa alteração beneficia todos os consumidores de energia conectados ao Sistema Interligado Nacional.

O patamar vermelho 1 foi aplicado em outubro, após o patamar vermelho 2 ter sido adotado em setembro.

De acordo com a Aneel, a previsão de chuvas para dezembro supera as chuvas de novembro, no entanto, ainda é necessário manter cautela, com um adicional na conta de luz.

"Com a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro é superior às chuvas que ocorreram em novembro, na maior parte do país. Contudo, essa expectativa de chuvas está, em geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda".

O que são as bandeiras tarifárias?

O sistema, implementado em 2015, apresenta de forma mais clara um custo já incluído na conta de energia, mas que frequentemente passava despercebido.

Assim, não se trata de um custo novo, mas de um indicador de preço que reflete o valor real da geração de energia no momento em que o consumidor está utilizando-a, permitindo que ele ajuste seu consumo, caso deseje.

Como era o sistema anteriormente?

As variações nos custos de geração de energia, sejam para mais ou para menos, eram repassadas apenas no reajuste tarifário seguinte, até um ano depois, e corrigidas pela Selic.

O que significa cada cor e quanto custa?