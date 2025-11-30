Incêndio de Hong Kong: número de mortos sobe para 146

O total de vítimas do incêndio que atingiu um conjunto de arranha-céus residenciais em Hong Kong subiu para 146, informou um representante da polícia local neste domingo, 30, à AFP.

As autoridades afirmam que o número ainda pode aumentar. Ainda há 100 pessoas desaparecidas. 79 estão feridas e se recuperando no hospital.

Na busca mais recente foram encontrados 30 corpos. 12 já haviam sido encontrados pelos bombeiros, mas ainda não tinham sido recuperados, segundo o chefe da unidade de vítimas da polícia de Hong Kong.

A atualização ocorreu após a inspeção de mais três das oito torres que formam o complexo Wang Fuk Court, localizado no distrito de Tai Po. Corpos foram encontrados dentro dos apartamentos e em telhados.

O incêndio já é considerado um dos mais letais da história da cidade. Na manhã deste domingo, inúmeras pessoas criaram um memorial próximo ao prédio com flores.

Início do incêndio

O fogo teve início na tarde de quarta-feira, 26. A razão do incêndio que segue sob investigação. As primeiras análises indicam que as chamas começaram nas redes de proteção instaladas para obras de reforma e se espalharam rapidamente para outras estruturas.

Segundo a polícia, materiais usados tradicionalmente em canteiros de obra de Hong Kong — como andaimes de bambu, painéis de espuma e as próprias redes de proteção — podem ter contribuído para a rápida propagação do incidente.

Equipes de emergência seguem no local. Autoridades ainda avaliam os danos e buscam possíveis desaparecidos.