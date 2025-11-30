Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Incêndio de Hong Kong: número de mortos sobe para 146

Autoridades afirmam que o número ainda pode aumentar; pelo menos 100 pessoas seguem desaparecidas

Incêndio em Hong Kong: número de mortos sobe nos últimos dias (DALE DE LA REY/AFP)

Incêndio em Hong Kong: número de mortos sobe nos últimos dias (DALE DE LA REY/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 08h45.

Tudo sobreHong Kong
Saiba mais

O total de vítimas do incêndio que atingiu um conjunto de arranha-céus residenciais em Hong Kong subiu para 146, informou um representante da polícia local neste domingo, 30, à AFP.

As autoridades afirmam que o número ainda pode aumentar. Ainda há 100 pessoas desaparecidas. 79 estão feridas e se recuperando no hospital.

Na busca mais recente foram encontrados 30 corpos. 12 já haviam sido encontrados pelos bombeiros, mas ainda não tinham sido recuperados, segundo o chefe da unidade de vítimas da polícia de Hong Kong.

A atualização ocorreu após a inspeção de mais três das oito torres que formam o complexo Wang Fuk Court, localizado no distrito de Tai Po. Corpos foram encontrados dentro dos apartamentos e em telhados.

O incêndio já é considerado um dos mais letais da história da cidade. Na manhã deste domingo, inúmeras pessoas criaram um memorial próximo ao prédio com flores.

Início do incêndio

O fogo teve início na tarde de quarta-feira, 26. A razão do incêndio que segue sob investigação. As primeiras análises indicam que as chamas começaram nas redes de proteção instaladas para obras de reforma e se espalharam rapidamente para outras estruturas.

Segundo a polícia, materiais usados tradicionalmente em canteiros de obra de Hong Kong — como andaimes de bambu, painéis de espuma e as próprias redes de proteção — podem ter contribuído para a rápida propagação do incidente.

Equipes de emergência seguem no local. Autoridades ainda avaliam os danos e buscam possíveis desaparecidos.

Acompanhe tudo sobre:Hong KongChina

Mais de Mundo

Eleições em Honduras são marcadas por interferência de Trump e empate triplo

Rubio e Witkoff vão se reunir no domingo com delegação da Ucrânia na Flórida

Ataque com drones navais paralisa grande terminal de petróleo russo

Inundações deixam quase 600 mortos na Ásia

Mais na Exame

Brasil

Crise entre governo e Congresso escala e pode parar no STF

Carreira

Com 21 anos, ele criou um projeto que leva médicos para áreas remotas no Brasil

Mercado Imobiliário

Devo fazer um usufruto ou holding para meus filhos?

Onde Investir

Dá para investir no bar da esquina com retorno acima da Selic: entenda