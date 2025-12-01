Mundo

Hong Kong prende 13 pessoas após incêndio que deixou 151 mortos

As autoridades disseram que parte das redes de proteção usadas nas obras de reforma não seguia as normas contra incêndios

Incêndio no conjunto residencial Wang Fuk Court: polícia de Hong Kong prendeu 13 pessoas por homicídio culposo (Divulgação/AFP)

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 07h52.

A polícia de Hong Kong informou nesta segunda-feira, 1, que 13 pessoas foram detidas no âmbito da investigação sobre o incêndio no conjunto residencial Wang Fuk Court, localizado no distrito de Tai Po, que deixou pelo menos 151 mortos.

Chan Tung, chefe de polícia de Hong Kong, afirmou que os agentes abriram imediatamente uma investigação por homicídio culposo. As detenções incluem 12 homens e uma mulher, com idades entre 40 e 77 anos.

As autoridades indicaram que parte das redes de proteção usadas nas obras de reforma do complexo não seguia as normas de proteção contra incêndios.

De acordo com Eric Chan, funcionário de alto escalão do governo, a polícia coletou amostras em 20 pontos diferentes do complexo Wang Fuk Court nos últimos dois dias. Em quatro das sete torres incendiadas, sete pontos analisados não cumpriam os padrões exigidos.

O balanço de mortes subiu para 151 — cinco a mais que o informado anteriormente. "Não podemos descartar que o número continue aumentando", disse à imprensa o comandante da polícia, Tsang Shuk-yin.

*Com informações da AFP

