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Homem armado com martelo fere cinco pessoas em Tóquio

Ataque aconteceu nessa quarta-feira, e feriu jovens, um deles gravemente

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 30 de abril de 2026 às 11h47.

Um homem armado com um martelo feriu cinco pessoas em Tóquio, incluindo um adolescente golpeado no rosto, informou a polícia nesta quinta-feira.

O suspeito, de 44 anos, que continua foragido, atacou dois adolescentes na quarta-feira perto de sua casa em Fussa, na área metropolitana da capital japonesa.

Um dos jovens sofreu graves ferimentos no rosto, enquanto o outro teve um ferimento leve no ombro, informaram as agências de notícias NHK e Kyodo.

Três policiais também ficaram feridos no ataque. Crimes violentos são raros no Japão, que tem um baixo índice de homicídios e leis rigorosas sobre posse de armas.

A Polícia Metropolitana de Tóquio recusou-se a comentar o caso à AFP.

Com informações da AFP

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