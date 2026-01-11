Mano a mano: homem japonês é preso após matar oponente em duelo consensual

Fuzuki Asari, um desempregado de 26 anos, foi preso nessa quarta-feira, 7, em Tóquio, no Japão, após a morte de Naoya Matsuda, de 30 anos.

Os homens teriam concordado em duelar após frustrações no jogo de tabuleiro Shogi, semelhante ao xadrez. O embate se passou por volta das 4 da manhã do dia 23 de setembro do ano passado, no distrito de entretenimento adulto de Kabukicho.

Durante o duelo, que aparentemente foi conduzido sem o uso de armas, Matsuda teria sofrido diversos ferimentos, especialmente na cabeça, e faleceu no hospital devido à falência de múltiplos órgãos no dia 12 de outubro.

Invocando uma rara lei com mais de 130 anos, que proíbe não só o ato de duelar, como também de desafiar um rival a um duelo, de aceitar o desafio e até mesmo de servir como testemunha sem lutar, as autoridades processaram o caso e prenderam Asari essa semana.

A lei estipula que “qualquer pessoa que tenha participado de um duelo será punida com pena de prisão não inferior a dois anos e não superior a cinco anos”.

Além disso, Asari também enfrenta uma segunda acusação por ter causado uma morte por ferimentos, que carrega por si só uma pena de 3 anos de detenção.

O suspeito expressou tristeza que seu oponente tenha falecido, mas admite que não se recorda muito do ocorrido, pois estava severamente embriagado.

Duelos no Japão

Historicamente, o ato de duelar no Japão é associado com a defesa da honra e a resolução de conflitos.

Uma prática outrora respeitada entre a classe Samurai, duelos já foram comuns entre a nobreza do Japão feudal.

Dentre os mais famosos duelistas do Japão está a figura lendária de Miyamoto Musashi, famoso por sua habilidade como espadachim, seu estilo de luta único com duas espadas e seu histórico de duelos com 62 vitórias e nenhuma derrota.

Com a chegada do Ocidente no século XIX, o que desencadeou uma série de eventos de modernização, incluindo o fim da classe Samurai, novas leis foram criadas e a prática, considerada ilegal, caiu no esquecimento.

Mesmo assim, a identidade nacional japonesa ainda tem fortes raízes no passado, e a mesma lei foi invocada em um caso separado durante uma altercação em uma boate em 2022.