Macron do lado de Trump? Presidente francês apoia captura de Maduro

Emmanuel Macron comemora fim da ditadura na Venezuela e defende opositores de Maduro no poder

Macron e Trump: apoio ao fim da ditadura na Venezuela (Ludovic MARIN/AFP)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09h24.

O presidente francês Emmanuel Macron usou as redes sociais para expressar apoio à prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro, na madrugada deste sábado, 3. Na publicação, ele diz que o povo da Venezuela está livre da ditadura "e só pode se alegrar com isso".

Em nenhum momento Macron citou Trump ou se referiu diretamente à ação militar dos Estados Unidos.

"Apoio plenamente a libertação e proteção dos presos políticos do regime de Nicolás Maduro", escreveu o presidente. Macron disse ter conversado com María Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz e principal opositora de Maduro. Ele defendeu uma transição pacífica e democrática na Venezuela.

"Desejamos que Edmundo González Urrutia, eleito em 2024, possa assegurar sua transição".

Ontem, o presidente americano Donald Trump afirmou que a Venezuela está sob os comandos dos Estados Unidos, sem dar muitos detalhes como será feita a transição de governo. No entanto, descartou passar o bastão para María Corina, a quem se referiu como "uma mulher simpática", mas "sem apoio popular".

As declarações de Macron contrastam da manifestação do chanceler francês, Jean-Noël Barrot, feita horas antes. Barrot disse que os Estados Unidos violaram direitos internacionais e que somente povos soberanos podem decidir o próprio futuro.

