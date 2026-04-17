Retorno após cessar-fogo gera engarrafamentos enormes no sul do Líbano

A rodovia que liga Beirute ao sul do Líbano registrou, nesta sexta-feira, 17, engarrafamentos quilométricos diante do grande número de pessoas deslocadas que retornam às suas casas após a entrada em vigor do cessar-fogo com Israel — algumas com a intenção de ficar e outras ainda mais cautelosas.

Entre as filas de veículos, há alguns com bandeiras do grupo xiita libanês Hezbollah nas janelas ou fotografias de parentes mortos durante o conflito. Algumas famílias estão mais otimistas que outras de que a trégua de dez dias se tornará definitiva.

"Estamos indo para casa em Jibaa (sul), porque a guerra já acabou", disse à Agência EFE uma mulher, ao volante do carro em que viajava com os filhos.

No veículo de trás, outras deslocadas também seguiam para sua cidade natal, a meridional Chakraa, mas reconheceram que a ideia é, primeiro de tudo, ver se a casa continua de pé e se está habitável.

"Viemos com todas as nossas coisas e vamos ver; confiamos em Deus. Tudo está nas mãos de Deus", comentou à EFE outro homem preso no congestionamento de horas que afeta a estrada costeira.

Outra família pretende chegar à cidade de Tiro, apesar de a principal ponte de acesso ao rio Litani ter sido atingida na quinta-feira por um bombardeio israelense, cujos danos ainda não permitiram a reabertura total ao tráfego, segundo a última atualização do Exército libanês.

Apesar disso, os moradores de Tiro estão decididos a chegar em casa, sabendo que não sofreram danos, e esperam permanecer nela, se possível, por mais do que os dez dias iniciais de interrupção das hostilidades. "Temos estabelecimentos que foram bombardeados, mas a casa está bem, graças a Deus", contaram outros deslocados a caminho de Jouayya, localidade no sul do país mediterrâneo.

Cessar-fogo de 10 dias

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira uma interrupção das hostilidades entre o Líbano e Israel que se prolongará por dez dias, após ter ocorrido em Washington, nesta semana, o primeiro encontro direto em décadas entre representantes de ambos os países.

A medida entrou em vigor mais de seis semanas após o início de uma intensa ofensiva aérea israelense contra o Líbano, que, somada a uma operação terrestre para tomar toda a faixa fronteiriça, deixou pelo menos 2.196 mortos, 7.185 feridos e mais de um milhão de deslocados.