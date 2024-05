Helicóptero com o presidente do Irã faz 'pouso forçado', diz TV estatal

Um helicóptero em que estava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, fez um 'pouso forçado' em uma área de difícil acesso no leste do país, informou a TV estatal iraniana neste domingo, 19. De acordo com as primeiras informações, havia um nevoeiro e visibilidade reduzida na hora do incidente, em Jolfa, na província iraniana do Leste do Azerbaijão.

Um dia antes, Raisi esteve no vizinho Azerbaijão para inaugurar uma barragem ao lado do presidente Ilham Aliyev. Em entrevista à TV estatal iraniana, o ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, disse que o pouso foi forçado por conta do nevoeiro.

“Várias equipes de resgate estão a caminho da área do incidente, mas devido ao nevoeiro e às más condições climáticas, levará algum tempo para chegar ao helicóptero”, disse o ministro. “Os esforços estão em andamento e esperamos chegar a uma resolução em breve”, acrescentou. “É uma área complicada e fazer contato é difícil. Estamos aguardando a chegada das equipes ao local para mais informações.”

Apesar das falas do ministro do Interior, nada foi divulgado oficialmente sobre o estado de saúde do presidente e dos ocupantes da aeronave. Sabe-se que também estavam com ele o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-abdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental.

Quem é Ebrahim Raisi

Raisi emergiu vitorioso nas eleições presidenciais do Irã em 2021. Ele enfrenta sanções dos EUA, parcialmente devido ao seu envolvimento na execução em massa de milhares de prisioneiros políticos em 1988, no final da guerra Irã-Iraque.

Raisi, de 63 anos, é um líder inflexível que anteriormente liderou o judiciário do país. Ele é amplamente considerado um protegido do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. De acordo com analistas internacionais, ele poderia eventualmente suceder o líder de 85 anos após sua morte ou renúncia ao cargo.