"Hamas sentiu o nosso poder, atacamos Gaza com 153 toneladas de bombas", afirma Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta segunda-feira, 20, os ataques na Faixa de Gaza realizados no domingo, 19, apesar do cessar-fogo.

"O Hamas imediatamente sentiu nosso poder. Nós os atacamos com 153 toneladas de bombas", disse o líder israelense durante seu discurso no Knesset (parlamento israelense), em declarações relatadas pelo portal de notícias Ynet.

O bombardeio ao norte atingiu vários campos de refugiados no centro, a praia lotada de Mawasi, a área de Rafah, matou 45 pessoas e feriu 158, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.

No entanto, o líder israelense disse que os militares atingiram "dezenas de alvos em toda a Faixa de Gaza" e eliminaram "muitos terroristas, incluindo comandantes".

Ataques no cessar-fogo

"Deixei claro desde o início que um cessar-fogo não é uma licença para o Hamas nos ameaçar. Concordamos com Trump que o poder militar e governamental do Hamas seria eliminado", acrescentou.

Israel alega que combatentes do Hamas dispararam um míssil antitanque e vários projéteis contra soldados na cidade de Rafah na manhã de domingo, matando dois militares.

O grupo palestino, por sua vez, negou que estivesse envolvido em uma operação contra soldados israelenses e disse que não tem contato com nenhum combatente na área, que está sob total controle israelense.

Além disso, Hamas acusa Israel de ter violado o cessar-fogo 80 vezes desde que entrou em vigor em 10 de outubro. Desde então, de acordo com as autoridades de saúde, os ataques israelenses mataram 80 pessoas e feriram mais de 300, e 436 corpos foram recuperados dos escombros.