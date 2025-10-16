Trump ameaça Hamas: 'iremos até lá e os mataremos' se não cumprirem acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o Hamas nesta quinta-feira, 16. Em uma publicação de seu perfil na rede social Truth, o presidente afirmou: "Se o Hamas continuar matando pessoas em Gaza, que não é parte do Acordo, não teremos outra opção além de ir lá e matá-los. Obrigado pela sua atenção nessa questão"

A declaração vem em um momento em que as execuções do Hamas geram preocupação internacional.

Execuções de 'colaboracionistas'

No norte do território, enquanto as forças israelenses se retiravam da cidade de Gaza, a polícia armada do governo do Hamas retomou as patrulhas nas ruas.

No âmbito do acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos, o Hamas tem consolidado seu controle sobre cidades devastadas do território e executado pessoas em plena via pública.

Um vídeo no canal oficial do grupo mostra oito pessoas vendadas e ajoelhadas, que o Hamas definiu como "colaboradores [de Israel] e delinquentes", sendo baleadas.

O vídeo, aparentemente filmado na noite de segunda-feira, 13, surgiu enquanto ocorriam confrontos entre diversas unidades de segurança do Hamas e clãs palestinos armados, alguns supostamente apoiados por Israel.

"Nossa mensagem é clara: não haverá lugar para delinquentes nem para aqueles que ameacem a segurança dos cidadãos", disse uma fonte de segurança palestina em Gaza à AFP.

Estados Unidos e França condenam ação

Em resposta à publicação do vídeo, o principal comandante dos Estados Unidos no Oriente Médio pediu ao Hamas, nesta quarta-feira que pare de disparar contra civis palestinos.

"Instamos firmemente ao Hamas que suspenda de imediato a violência e os disparos contra civis palestinos inocentes em Gaza", disse o almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central do Exército dos Estados Unidos (Centcom), em um comunicado.

Cooper instruiu o Hamas a aproveitar a "oportunidade histórica para a paz" e "aderir estritamente ao plano de paz de 20 pontos do presidente Trump e desarmar-se sem demora".

O governo francês também condenou nesta quarta-feira as execuções.

"A França condena energicamente as execuções sumárias perpetradas pelo Hamas nos últimos dias em Gaza", declarou o Ministério das Relações Exteriores francês.