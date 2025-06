Guerra Irã e Israel: ataques continuam e líderes fazem novas ameaças

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (15) que o Exército israelense destruiu a principal instalação de enriquecimento de urânio do Irã e sugeriu que o chefe da inteligência iraniana, Mohammad Kazemi, foi morto em um ataque aéreo.

"Destruímos a principal instalação em Natanz. É a principal instalação de enriquecimento de urânio" do país, disse Netanyahu à Fox News. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou na sexta-feira que parte dessa instalação, fundamental para o programa de armas nucleares do Irã, havia sido destruída pelos ataques israelenses.

Israel lançou uma nova onda de ataques contra o Irã neste domingo (15), após o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, alertar que Teerã "pagará um preço muito alto" pela morte de civis.

Paralelamente, o Irã lançou mísseis contra Israel, acionando sirenes de ataque aéreo em Jerusalém e outras partes do país.

Irã x Israel

Israel continuou seus ataques a instalações militares e depósitos de combustível em solo iraniano, incluindo a destruição de "um avião de reabastecimento de combustível iraniano no aeroporto de Mashhad", uma cidade no leste do país, e "dezenas" de ataques contra infraestruturas de mísseis no oeste do Irã.

Em Teerã, a televisão estatal noticiou a morte de pelo menos cinco pessoas em um ataque israelense a um prédio residencial. Segundo um jornalista da AFP, houve "duas explosões" com poucos minutos de diferença perto do Ministério das Comunicações.

O governo iraniano anunciou que mesquitas, estações de metrô e escolas serviriam de abrigo para a população a partir da noite de domingo.

Os sistemas de defesa aérea foram ativados neste domingo (15) em Teerã, capital do Irã, e no oeste do país, informou a mídia oficial.

"Há alguns minutos, o sistema de defesa aérea em Kermanshah", uma cidade no oeste do país, foi ativado, informou a agência de notícias Mehr. Enquanto isso, a agência de notícias Irna informou que as defesas aéreas também foram ativadas na capital.

Em Israel, os ataques na madrugada de sábado e domingo deixaram dez mortos e mais de 200 feridos, segundo os serviços de emergência e a polícia, elevando o número de mortos desde sexta-feira para 13.

No Irã, pelo menos 128 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e cerca de 900 ficaram feridas em ataques israelenses, segundo o jornal Etemad, citando o Ministério da Saúde.

O objetivo de Israel é atacar "todas as instalações e alvos do regime" no Irã, disse Netanyahu no sábado.

O conflito começou na sexta-feira, quando o Exército israelense lançou um ataque sem precedentes e em larga escala contra o Irã, com o objetivo declarado de impedi-lo de adquirir armas nucleares.

Após décadas de guerra indireta e operações pontuais, esta é a primeira vez que os dois países se envolvem em um confronto militar tão intenso.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado de Israel, instou as partes em conflito neste domingo a "chegarem a um acordo". Ele disse ser "possível" que seu país se envolvesse no conflito, mas afirmou que "não está envolvido neste momento".

No entanto, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirma ter "evidências sólidas do apoio das forças e bases americanas" aos ataques israelenses.