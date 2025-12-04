Governo Trump restringe vistos de trabalho para imigrantes

O governo dos Estados Unidos reduziu o período de validade dos vistos de trabalho para solicitantes de asilo e imigrantes com status temporário de cinco anos para 18 meses. A medida, anunciada nesta quinta-feira, 4 de dezembro, faz parte de um pacote de ações que visam intensificar o controle sobre a imigração no país.

As novas diretrizes foram oficializadas pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS, na sigla em inglês), órgão vinculado ao Departamento de Segurança Interna. Segundo a agência, a regra permitirá uma reavaliação mais frequente de quem possui autorização de trabalho, com possibilidade de indeferimento em casos que não atendam às exigências atualizadas.

“Todos os estrangeiros devem se lembrar de que trabalhar nos Estados Unidos é um privilégio, não um direito”, declarou o diretor interino do USCIS, Joseph Edlow.

A medida se insere em uma série de iniciativas adotadas pelo presidente Donald Trump para limitar benefícios a migrantes, sobretudo os de natureza humanitária. A decisão foi comunicada poucos dias após a acusação formal contra Rahmanullah Lakanwal, cidadão afegão que reside nos Estados Unidos, por envolvimento em um tiroteio com membros da Guarda Nacional, em Washington.

Revisão de processos e impacto nos vistos

O USCIS também anunciou nesta semana a suspensão de todos os pedidos de imigração originados de 19 países que constam em uma lista de restrição temporária de viagens — entre eles Afeganistão, Mianmar, Haiti e Sudão. A lista poderá ser ampliada para incluir até 30 nações, segundo informações da Bloomberg.

Todos os casos aprovados de pessoas vindas desses países, desde o início do governo de Joe Biden, em 2021, passarão por uma nova análise, segundo memorando divulgado pelo USCIS.

A política anunciada não altera as regras para trabalhadores estrangeiros com vistos vinculados à ocupação, como o H-1B, comum entre profissionais qualificados em áreas como tecnologia e engenharia. No entanto, o governo Trump já havia proposto a imposição de uma taxa de US$ 100 mil para novos pedidos de vistos de trabalho.

Com a redução do prazo de validade das permissões, os solicitantes precisarão renovar seus documentos com mais frequência. O volume adicional de solicitações poderá pressionar o USCIS e gerar atrasos no processamento, o que, em alguns casos, pode suspender temporariamente o direito de trabalho.

Segundo a agência, os atrasos nos processos de imigração atingiram o maior patamar da década em 2025. As taxas de conclusão de casos até o terceiro trimestre estão abaixo dos níveis observados durante o governo Biden.