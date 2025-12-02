Trump diz que qualquer país que venda drogas aos EUA poderá ser atacado

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que qualquer país envolvido na venda de drogas para os Estados Unidos poderá ser alvo de ataques, em uma aparente ampliação de suas ameaças militares, com foco nos cartéis de narcotráfico na América Latina.

Durante uma reunião de Gabinete na Casa Branca nesta terça-feira, 2 de dezembro, Trump expressou apoio ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, que foi acusado recentemente de violar condutas militares em um dos mais de 20 bombardeios de barcos suspeitos de estarem ligados ao tráfico de drogas.

"Se eles [traficantes] vierem de certo país, ou de qualquer país, ou se nós acharmos que eles estão construíndo locais de produção de cocaína ou fentanil, como a Colômbia, que faz muita cocaína... e nós gostamos muito disso. De qualquer forma, qualquer um que faça isso e venda no nosso país está sujeito a ataques", declarou.

No final da reunião, durante uma coletiva de imprensa, o republicano reiterou suas ameaças de expandir a chamada "Operação Lança do Sul" para incluir alvos terrestres na Venezuela, aumentando a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, acusado de ter conexões com o narcotráfico.

"É muito mais fácil, e nós conhecemos os trajetos que eles percorrem. Sabemos tudo sobre eles. Sabemos onde eles moram", declarou.

Na semana passada, Donald Trump afirmou que os ataques aos cartéis de narcotráfico poderiam ocorrer "muito em breve". Além disso, sua declaração neste sábado, de que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado "fechado", gerou especulações sobre uma nova fase da Operação Lança do Sul.

Ameaça aos fabricantes de drogas

No entanto, nesta terça-feira, o presidente norte-americano também sugeriu que a Venezuela não seria o único alvo em potencial da operação, implicando que outros países envolvidos no tráfico de drogas também poderiam ser atacados.

"Qualquer um que fabrique isso (drogas) e venda para o nosso país está sujeito a ataques. Não apenas a Venezuela", acrescentou Trump.

Ele também citou a Colômbia como um dos países produtores de drogas na região. Recentemente, o republicano fez críticas a Gustavo Petro, incluído na lista de sanções dos EUA.