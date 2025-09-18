Governo Trump implementará prova mais longa e rigorosa para obter a cidadania americana

O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 18, a implementação de uma nova prova para obter a cidadania americana, elaborada em seu primeiro mandato na Casa Branca, como parte da meta de tornar mais rigoroso o processo de naturalização.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) publicaram um aviso no Registro Federal para implementar o novo teste com foco em educação cívica, informou a agência em comunicado.

No primeiro mandato, Trump instruiu o USCIS a reforçar o processo de naturalização, de modo que a agência introduziu uma nova prova, mais longa e difícil em 2020, incluindo 28 novas perguntas.

Porém, o governo do democrata Joe Biden descartou o teste proposto pelo Partido Republicano e restabeleceu o teste usado desde 2008.

Os candidatos à cidadania precisam responder corretamente a 12 das 20 perguntas, o que representa a mesma porcentagem de antes (60%), quando 6 das 10 perguntas precisavam ser respondidas corretamente. O número de perguntas possíveis aumentou de 100 para 128.

"Essas mudanças cruciais são as primeiras de muitas", declarou o porta-voz dos USCIS, Matthew Tragesser, no comunicado.

A versão de Trump dá mais ênfase a aspectos da história e do sistema político dos Estados Unidos.

O porta-voz enfatizou que a Casa Branca busca garantir que somente os estrangeiros que atendam a "todos os requisitos" de elegibilidade, incluindo a capacidade de ler, escrever e falar inglês e entender o sistema de governo e cívico dos EUA, possam se naturalizar, o que garantirá que os novos cidadãos "se integrarão totalmente e contribuirão" para o desenvolvimento do país.

O USCIS já anunciou várias mudanças no processo de naturalização, incluindo o restabelecimento de verificações rigorosas de antecedentes dos candidatos e revisões mais rigorosas das isenções de deficiência para testes e entrevistas.

Além disso, o governo Trump instruiu que os estrangeiros que solicitam a cidadania devem demonstrar que "foram e continuam sendo pessoas de bom caráter moral".

Os atributos positivos podem incluir o envolvimento ativo na comunidade, o nível educacional, os laços familiares, um histórico de emprego estável e legal e uma conduta financeira responsável, como o cumprimento de impostos, entre outros.

De acordo com a nova política, os funcionários também podem ampliar a definição de fatores desqualificantes, se o funcionário considerar apropriado, como violações repetidas de trânsito.

A agência também está retomando as entrevistas com vizinhos e colegas de trabalho dos candidatos à cidadania americana como parte do processo de verificação.

O USCIS informou que anunciará outras iniciativas para fortalecer a integridade do processo de naturalização nos próximos meses.