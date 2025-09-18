Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Governo Trump implementará prova mais longa e rigorosa para obter a cidadania americana

Serviços de Cidadania e Imigração do país publicou um aviso no Registro Federal para implementar o novo teste com foco em educação cívica

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15h45.

Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 15h45.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, 18, a implementação de uma nova prova para obter a cidadania americana, elaborada em seu primeiro mandato na Casa Branca, como parte da meta de tornar mais rigoroso o processo de naturalização.

Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) publicaram um aviso no Registro Federal para implementar o novo teste com foco em educação cívica, informou a agência em comunicado.

No primeiro mandato, Trump instruiu o USCIS a reforçar o processo de naturalização, de modo que a agência introduziu uma nova prova, mais longa e difícil em 2020, incluindo 28 novas perguntas.

Porém, o governo do democrata Joe Biden descartou o teste proposto pelo Partido Republicano e restabeleceu o teste usado desde 2008.

Os candidatos à cidadania precisam responder corretamente a 12 das 20 perguntas, o que representa a mesma porcentagem de antes (60%), quando 6 das 10 perguntas precisavam ser respondidas corretamente. O número de perguntas possíveis aumentou de 100 para 128.

"Essas mudanças cruciais são as primeiras de muitas", declarou o porta-voz dos USCIS, Matthew Tragesser, no comunicado.

A versão de Trump dá mais ênfase a aspectos da história e do sistema político dos Estados Unidos.

O porta-voz enfatizou que a Casa Branca busca garantir que somente os estrangeiros que atendam a "todos os requisitos" de elegibilidade, incluindo a capacidade de ler, escrever e falar inglês e entender o sistema de governo e cívico dos EUA, possam se naturalizar, o que garantirá que os novos cidadãos "se integrarão totalmente e contribuirão" para o desenvolvimento do país.

O USCIS já anunciou várias mudanças no processo de naturalização, incluindo o restabelecimento de verificações rigorosas de antecedentes dos candidatos e revisões mais rigorosas das isenções de deficiência para testes e entrevistas.

Além disso, o governo Trump instruiu que os estrangeiros que solicitam a cidadania devem demonstrar que "foram e continuam sendo pessoas de bom caráter moral".

Os atributos positivos podem incluir o envolvimento ativo na comunidade, o nível educacional, os laços familiares, um histórico de emprego estável e legal e uma conduta financeira responsável, como o cumprimento de impostos, entre outros.

De acordo com a nova política, os funcionários também podem ampliar a definição de fatores desqualificantes, se o funcionário considerar apropriado, como violações repetidas de trânsito.

A agência também está retomando as entrevistas com vizinhos e colegas de trabalho dos candidatos à cidadania americana como parte do processo de verificação.

O USCIS informou que anunciará outras iniciativas para fortalecer a integridade do processo de naturalização nos próximos meses.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Imigração

Mais de Mundo

Milhares protestam contra a 'austeridade' na França em meio a controvérsia orçamentária

Suprema Corte marca para novembro audiência sobre legalidade de tarifas de Trump

Alemanha aprova orçamento de 2025 e reforça gastos com defesa após meses de negociações

Dólar na Argentina volta a subir e risco-país é o maior em 1 ano

Mais na Exame

Mundo

Milhares protestam contra a 'austeridade' na França em meio a controvérsia orçamentária

Carreira

CNU: prazo para manifestação de interesse ao 'Enem dos Concursos' é prorrogado

Apresentado por BANCO DO NORDESTE

Nordeste reforça protagonismo e mira novo ciclo de desenvolvimento do Brasil

Um conteúdo Bússola

Opinião: Trabalho remoto não é tendência; é novo paradigma de produtividade