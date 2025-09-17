Congresso dos EUA convoca diretores de Discord, Twitch e Reddit após assassinato de Kirk

O Congresso dos Estados Unidos convocou nesta quarta-feira os presidentes-executivos das plataformas Discord, Twitch, Steam e Reddit para avaliar os processos de radicalização que afetam alguns de seus usuários, após a revelação de que o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk confessou o crime em um chat.

O presidente do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes, o republicano James Comer, convidou os executivos para se pronunciarem em uma audiência convocada para 8 de outubro, na qual os congressistas perguntarão sobre casos de incitação a atos de violência política nessas plataformas.

"A motivação política por trás do assassinato de Charlie Kirk tirou a vida de um marido, pai e patriota americano. Após esta tragédia, e em meio a outros atos de violência política, o Congresso tem o dever de supervisionar as plataformas online que os radicais usaram para promover a violência política", disse Comer em comunicado.

"Para evitar futuras radicalizações e atos violentos, os presidentes-executivos de Discord, Steam, Twitch e Reddit devem comparecer perante o Comitê de Supervisão e explicar quais medidas tomarão para garantir que suas plataformas não sejam exploradas para fins nefastos", acrescentou.

O assassinato de Kirk provocou um debate sobre o papel que esse tipo de plataforma social pode estar desempenhando na radicalização de alguns jovens.

Na terça-feira foram divulgadas conversas no Discord de Tyler Robinson, o suposto assassino de Kirk, e sua parceira, nas quais ele confessou o assassinato do ativista conservador e explicou seus planos.

Quando a parceira perguntou por que ele fez isso, Robinson respondeu: "já tive o suficiente do ódio dele. Há ódios que não se pode negociar". Ele também disse que planejou o assassinato por pouco mais de uma semana.

O FBI está investigando mais de 20 pessoas que estavam em conversas com Robinson nessa plataforma de mensagens.