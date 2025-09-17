Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump anuncia que vai classificar Antifa como organização terrorista

Líderes do governo americano planejam ampla repressão a grupos progressistas após assassinato de Charlie Kirk

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 22h24.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente americano Donald Trump anunciou na noite desta quarta-feira que vai classificar o movimento Antifa — composto por militantes antifascistas — como uma organização terrorista.

O presidente americano declarou ainda que vai recomendar a investigação "minuciosa" dos financiadores do movimento. A ação de Trump sinaliza repressão planejada a grupos progressistas após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, morto a tiros em um evento na Universidade de Utah Valley.

"Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas dos EUA que estou classificando a Antifa, UM DESASTRE DOENÇOSO, PERIGOSO E RADICAL DA ESQUERDA, COMO UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA DE GRANDE IMPORTÂNCIA" escreveu o presidente em sua rede social Truth Social. "Também recomendarei veementemente que aqueles que financiam a ANTIFA sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais."

Na última segunda-feira, autoridades do governo Trump responderam ao assassinato de Kirk. As lideranças ameaçaram usar todo o peso do governo federal contra o que alegaram ser uma "rede de esquerda que financia e incita a violência". Elas se valem do ataque ao influenciador para fazer alegações amplas e sem fundamento sobre seus oponentes políticos.

Em conversa com jornalistas no Salão Oval na segunda-feira, Trump afirmou que, em sua opinião, o suspeito de matar Charlie Kirk "se radicalizou na internet", e que essa radicalização seria "à esquerda".

— Ele é de esquerda. Há muitos problemas com a esquerda, e eles são protegidos, e não deveriam ser — disse Trump, afirmando, contudo, que essa era sua opinião pessoal, e não baseada em fatos ligados ao inquérito.

Os militantes antifascistas, um velho alvo de conservadores e da extrema-direita, são frequentemente associados a atos de vandalismo durante protestos, mas não são exatamente uma organização, mas um conjunto de grupos e coletivos, sem uma liderança ou uma estrutura definida.

— A Antifa é terrível. Existem outros grupos. Temos alguns grupos bem radicais, e eles escaparam impunes de assassinatos — afirmou o presidente americano, sem apresentar qualquer evidência que corrobore suas alegações.

O suspeito de ter matado o influenciador conservador Charlie Kirk pode receber pena de morte pelo crime. Tyler Robinson, de 22 anos, fez sua primeira aparição no tribunal, virtualmente, no início da noite desta terça-feira.

Agora, o jovem tem sete acusações contra ele, que incluem homicídio qualificado, disparo de arma de fogo, duas acusações de obstrução da justiça, duas acusações de interferência em testemunha e cometimento de crime violento na presença de uma criança.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Crime

Mais de Mundo

Deputados rejeitam vetos de Milei, que acumula derrotas na Argentina

Após mobilização de forças dos EUA, Venezuela realiza exercícios militares em ilha do Caribe

Cuba estima em US$ 7,556 bilhões custo anual das sanções aplicadas pelos EUA

Congresso dos EUA convoca diretores de Discord, Twitch e Reddit após assassinato de Kirk

Mais na Exame

Mundo

Deputados rejeitam vetos de Milei, que acumula derrotas na Argentina

Brasil

Lula diz que 'seria contra e votaria contra' a PEC da Blidagem

Economia

CNI critica Selic em 15% e alerta: 'É a paralisia nos investimentos produtivos'

Um conteúdo Esfera Brasil

Centro-Oeste tem direcionado o excedente do cereal para a produção de biocombustível