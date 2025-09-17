Trump anuncia que vai classificar Antifa como organização terrorista

O presidente americano Donald Trump anunciou na noite desta quarta-feira que vai classificar o movimento Antifa — composto por militantes antifascistas — como uma organização terrorista.

O presidente americano declarou ainda que vai recomendar a investigação "minuciosa" dos financiadores do movimento. A ação de Trump sinaliza repressão planejada a grupos progressistas após o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, morto a tiros em um evento na Universidade de Utah Valley.

"Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas dos EUA que estou classificando a Antifa, UM DESASTRE DOENÇOSO, PERIGOSO E RADICAL DA ESQUERDA, COMO UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA DE GRANDE IMPORTÂNCIA" escreveu o presidente em sua rede social Truth Social. "Também recomendarei veementemente que aqueles que financiam a ANTIFA sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais."

Na última segunda-feira, autoridades do governo Trump responderam ao assassinato de Kirk. As lideranças ameaçaram usar todo o peso do governo federal contra o que alegaram ser uma "rede de esquerda que financia e incita a violência". Elas se valem do ataque ao influenciador para fazer alegações amplas e sem fundamento sobre seus oponentes políticos.

Em conversa com jornalistas no Salão Oval na segunda-feira, Trump afirmou que, em sua opinião, o suspeito de matar Charlie Kirk "se radicalizou na internet", e que essa radicalização seria "à esquerda".

— Ele é de esquerda. Há muitos problemas com a esquerda, e eles são protegidos, e não deveriam ser — disse Trump, afirmando, contudo, que essa era sua opinião pessoal, e não baseada em fatos ligados ao inquérito.

Os militantes antifascistas, um velho alvo de conservadores e da extrema-direita, são frequentemente associados a atos de vandalismo durante protestos, mas não são exatamente uma organização, mas um conjunto de grupos e coletivos, sem uma liderança ou uma estrutura definida.

— A Antifa é terrível. Existem outros grupos. Temos alguns grupos bem radicais, e eles escaparam impunes de assassinatos — afirmou o presidente americano, sem apresentar qualquer evidência que corrobore suas alegações.

O suspeito de ter matado o influenciador conservador Charlie Kirk pode receber pena de morte pelo crime. Tyler Robinson, de 22 anos, fez sua primeira aparição no tribunal, virtualmente, no início da noite desta terça-feira.

Agora, o jovem tem sete acusações contra ele, que incluem homicídio qualificado, disparo de arma de fogo, duas acusações de obstrução da justiça, duas acusações de interferência em testemunha e cometimento de crime violento na presença de uma criança.