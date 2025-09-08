Governo Trump anuncia início de repressão à imigração em Chicago

O governo do presidente americano Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que iniciou uma operação contra a imigração ilegal em Chicago. O Departamento de Segurança Interna (DHS) emitiu um comunicado à imprensa anunciando a operação, que chamou de Operação Midway Blitz. Segundo o órgão, a repressão tem como alvo imigrantes indocumentados com antecedentes criminais.

— Nenhuma cidade é um porto seguro para imigrantes ilegais criminosos — declarou Tricia McLaughlin, secretária assistente de relações públicas do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE).

Autoridades locais e defensores dos imigrantes disseram que os moradores pareciam estar se preparando para prisões, mas que poucas detenções haviam sido vistas até a manhã desta segunda-feira. Pelo menos três pessoas foram presas no sudoeste de Chicago no domingo, de acordo com a Coalizão de Illinois pelos Direitos dos Imigrantes e Refugiados (ICIRR), que monitora de perto as atividades de fiscalização da imigração.

Para as autoridades locais, as ações em Chicago até agora se assemelhavam a prisões típicas do ICE em um dia normal. No estado de Illinois, o ICE realizou pelo menos 1.400 prisões relacionadas a imigrantes desde que Trump assumiu o cargo, uma taxa per capita muito menor do que em outros estados com grande concentração de imigrantes, como Nova York. Mais de mil dessas prisões ocorreram na região de Chicago.

Jeylú B. Gutiérrez, membro do Conselho Municipal de Chicago, disse que três pessoas de seu bairro foram detidas, incluindo um vendedor ambulante de flores. Segundo ela, outra pessoa foi presa enquanto esperava o ônibus.

Depois de levar os filhos à escola na manhã desta segunda-feira, Gutiérrez destacou que o bairro tinha menos trânsito do que o normal, sugerindo que as pessoas estavam ficando em casa, longe do trabalho e da escola, por medo.

— Eles estão mirando pessoas trabalhadoras da comunidade. Neste momento, todos são alvos — afirmou.

No fim de semana, a Casa Branca publicou uma imagem nas redes sociais mostrando Trump com helicópteros, chamas e o horizonte de Chicago. "Eu amo o cheiro de deportações pela manhã. Chicago prestes a descobrir por que se chama Departamento de Guerra", dizia a publicação.

Chicago tem sido alvo de Trump há semanas, após grandes batidas de imigração em Los Angeles e Washington, DC. Segundo estimativas, em Chicago — que tem pelo menos 2,7 milhões de habitantes — há 150 mil pessoas indocumentadas, o que representa cerca de 8% das famílias.

Havia a expectativa de que centenas de funcionários do Departamento de Segurança Interna realizariam a operação a partir de uma base naval nos arredores de Chicago.

O governador democrata de Illinois, JB Pritzker, declarou que seu governo estaria pronto para enfrentar Trump na Justiça se o presidente expandisse as operações para além da imigração e ordenasse a entrada de tropas da Guarda Nacional na cidade. Trump ameaçou repetidamente enviar tropas para Chicago, afirmando que o policiamento na cidade precisa de ajuda federal.

Especialistas jurídicos questionaram se Trump, que também enviou tropas da Guarda Nacional para Los Angeles e Washington, teria autoridade para enviá-las para Chicago apesar das objeções do governador.

Troca de farpas

No domingo passado, Pritzker afirmou que o envio de tropas à cidade, sem qualquer aviso prévio ou coordenação com o estado, representaria uma “invasão”. Pritzker disse que ninguém na administração — “nem o presidente, nem qualquer subordinado a ele” — havia ligado para ele ou alguém de sua equipe, de modo que “está claro que estão planejando [o envio de tropas] em segredo”. Ele definiu a situação como “uma invasão com tropas dos EUA”.

Em resposta, Trump intensificou o tom. Na segunda-feira, o republicano escreveu nas redes sociais que seis pessoas haviam sido mortas e 24 baleadas em Chicago no fim de semana, e que Pritzker, “o fraco e patético governador de Illinois, disse que não precisa de ajuda para combater o crime”. O presidente também chamou o governador de “louco” e disse que era melhor o político resolver a situação rapidamente, ameaçando a intervenção federal.

— Pritzker pode dizer o quanto está fazendo um ótimo trabalho como governador, mas está falhando com essas famílias — disse Noem. — Isso parece mais uma questão de ego do governador Pritzker agora do que de proteger seu povo de verdade.

Enquanto a administração Trump pressiona por ações federais, a prefeitura de Chicago divulgou dados apontando uma redução de 21,6% nos crimes violentos e uma queda de 32,3% nos homicídios em 2025 até o momento.