Com investimento de Serena Williams, liga feminina de basquete é avaliada em US$ 340 milhões

A liga de basquete feminino Unrivaled passou a ser avaliada em US$ 340 milhões após uma nova rodada de investimentos, que contou com a participação de Serena Williams, uma das maiores lendas do tênis. O anúncio foi feito pela liga nesta segunda-feira, 8 de setembro.

Serena Ventures, o fundo de investimentos da ex-tenista americana, integrou uma rodada de financiamento da Série B, liderada pela empresa de capital de risco Bessemer Venture Partners, com a participação de Warner Bros. Discovery e Trybe Ventures, de Alex Morgan, uma das maiores lendas do futebol feminino. No entanto, a Unrivaled não divulgou os valores específicos das contribuições dos investidores.

Essa nova captação de recursos representa um salto significativo na valorização da liga, que há um ano era avaliada em US$ 95 milhões, segundo informações da CNBC.

A potência feminina nos esportes

O investimento acontece em um contexto de crescimento acelerado dos esportes femininos, que têm conquistado uma crescente popularidade e valorização no mercado global.

"Trazer para nossa equipe a atleta feminina mais icônica da história dos esportes reforça a identidade da Unrivaled, tanto pelas jogadoras que brilham em quadra quanto pelos investidores de peso que temos, que são verdadeiros ícones em suas áreas", afirmou Alex Bazzell, cofundador e presidente da Unrivaled.

A lista de investidores da Unrivaled inclui figuras renomadas como Billie Jean King, lenda do tênis; Stephen Curry, estrela da NBA; Coco Gauff, campeã de tênis; e Michael Phelps, maior campeão olímpico de todos os tempos.

A Bessemer Venture Partners, que já investiu em empresas como StubHub e BallerTV, vê a Unrivaled como um exemplo do futuro das ligas esportivas, destacou Caty Rea, vice-presidente da empresa de capital de risco.

"Procuramos sempre empresas que definem uma categoria e têm fundadores audaciosos que desafiam as convenções. Acreditamos que encontramos isso na Unrivaled", declarou Rea.

Fundada em 2023, a Unrivaled oferece uma liga para jogadoras profissionais de basquete feminino que acontece na offseason da Associação Nacional de Basquete Feminino (WNBA, na sigla em inglês). Antes da criação dessa liga, muitas jogadoras viajavam para o exterior para buscar uma remuneração adicional durante esse período.

A liga se destaca por oferecer às atletas o maior salário médio da história do esporte feminino profissional e garantir igualdade de condições para as jogadoras.

No entanto, a WNBA ainda não oferece a mesma equidade, e as jogadoras estão atualmente em negociações sobre seu novo acordo coletivo de trabalho, que vence em 31 de outubro. Uma das questões principais das negociações é o aumento da remuneração das atletas. A comissária da WNBA, Cathy Engelbert, declarou à CNBC em julho que a avaliação média das equipes da liga subiu para cerca de US$ 260 milhões.

Bazzell explicou que o novo financiamento pretende expandir as instalações da liga, apoiar o desenvolvimento contínuo e aumentar a visibilidade da Unrivaled à medida que a liga se prepara para a sua segunda temporada.

"Construímos uma base de fãs fiel e engajada, tanto na TV quanto nas redes sociais. Agora, o próximo passo é ampliar ainda mais essa presença".