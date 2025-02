Governo Trump processa Chicago por dificultar trabalhos de deportação

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou na quinta-feira, 6, uma ação contra a cidade de Chicago e o estado de Illinois, acusando-os de atrapalhar o trabalho das autoridades de imigração.

O processo, apresentado no tribunal federal de Illinois, pede aos juízes que anulem as disposições estaduais e locais para proteger os imigrantes indocumentados da deportação, considerando-as inconstitucionais.

A ação desta quinta-feira é a primeira que o governo do presidente Donald Trump toma contra um governo local, depois de avisar que iria atrás de prefeituras e estados que não cooperassem com suas políticas pesadas contra os mais de 11 milhões de pessoas que vivem no país sem status legal.

Concretamente, o Departamento de Justiça aponta para uma lei estadual, uma lei do condado de Cook e uma lei da cidade de Chicago que proíbem as autoridades locais de colaborar com os agentes de imigração, além de limitar as informações que compartilham com o governo federal sobre a população migrante.

Essas diretrizes - conhecidas como leis de "cidade-santuário", em vigor em várias das principais cidades do país, incluindo Nova York e Los Angeles - foram amplamente criticadas por políticos republicanos e pelo atual presidente.

O processo argumenta que as regras "foram criadas para interferir e de fato interferem e discriminam o poder do governo federal de aplicar a lei migratória dos EUA".

Os advogados do governo insistiram que "muitos" dos imigrantes sem documentos nos EUA representam uma "ameaça à segurança nacional".

"Alguns desses estrangeiros encontram um refúgio seguro nas chamadas cidades-santuário, onde vivem e trabalham ao lado de americanos inocentes, que podem se tornar vítimas de seus crimes", afirma o documento.

O governo Trump rotulou os indocumentados como "criminosos" e promoveu uma narrativa que foi rotulada por ativistas como xenofóbica.

As medidas dos governos das cidades-santuário foram defendidas por governos e organizações locais, alegando que elas fortalecem o relacionamento entre a polícia local e as comunidades de migrantes, permitindo que as pessoas denunciem crimes ou cooperem com as autoridades sem medo de deportação.

De acordo com a legislação dos EUA, viver no país sem autorização ou status legal não é um crime, mas um delito civil. Por outro lado, cruzar a fronteira sem inspeção - codificado como "entrada imprópria" - ou tentar entrar nos EUA depois de ter sido deportado ou expulso é um delito criminal: o primeiro como uma contravenção e o segundo como um crime.

Vários estudos, inclusive uma pesquisa da Universidade de Stanford que analisa dados desde a década de 1960, constataram que migrantes têm menos probabilidade de cometer crimes ou de serem condenados por um crime do que pessoas nascidas nos EUA.