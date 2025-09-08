Mundo

Suprema Corte autoriza Trump a afastar democrata de agência de proteção ao consumidor

A nova ordem foi emitida pelo presidente da Corte, John Roberts, responsável pelos pedidos de emergência vindos de Washington

Neste ano, a administração do republicano tem apelado bastante à Suprema Corte, exatamente para tentar implementar políticas de Trump (Mandel Ngan/AFP)

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h28.

A Suprema Corte dos EUA autorizou que o presidente Donald Trump mantenha afastada, temporariamente, uma integrante democrata da Comissão Federal de Comércio (FTC, em inglês), suspendendo uma ordem que exigia a reintegração da comissária.

Segundo a Reuters, com a decisão, os juízes passam a ter mais tempo para considerar o pedido de Trump para demitir Rebecca Slaughter da agência de proteção ao consumidor antes do fim de seu mandato.

A nova ordem foi emitida pelo presidente da Corte, John Roberts, responsável pelos pedidos de emergência vindos de Washington. Slaughter terá que apresentar uma resposta até a próxima segunda-feira.

Idas e vindas

Na quinta-feira, o Departamento de Justiça pediu à Suprema Corte que analisasse o pedido do governo após a juíza Loren AliKhan bloquear a demissão de Slaughter por Trump. Loren decidiu em julho que a tentativa de remoção de democrata não estava de acordo com as proteções legais contra demissões previstas na legislação.

O Congresso criou essas proteções de mandato exatamente para garantir alguma independência das agências reguladoras em relação ao controle da Casa Branca. Na semana passada, a Corte de Apelações do Distrito de Columbia, manteve a decisão da juíza, o que levou o governo Trump a recorrer.

Neste ano, a administração do republicano tem apelado bastante à Suprema Corte, exatamente para tentar implementar políticas de Trump barradas por instâncias inferiores. No momento, a Suprema Corte tem maioria conservadora de 6 a 3, tendo decidido quase sempre a favor de Trump desde o início de seu segundo mandato, em janeiro deste ano.

