Governo dos EUA autoriza venda de combustível com maior teor de etanol diante de possível escassez

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) autorizou, em caráter emergencial, a venda de combustíveis com maior teor de etanol diante do risco de interrupção no fornecimento causado pela guerra no Oriente Médio. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 25.

A decisão ocorre após a alta nos preços globais do petróleo, cenário que levou a agência a avaliar impactos no abastecimento interno.

Segundo o chefe da EPA, Lee Zeldin, “com base nas informações que temos, prevemos uma possível interrupção no fornecimento de combustível nos Estados Unidos”, afirmou durante o fórum de energia CERAWeek.

A agência anunciou uma “isenção temporária de emergência para combustíveis”, permitindo a comercialização do E15, gasolina com 15% de etanol, durante o verão — período em que essa prática costuma ser restrita por questões ambientais.

A EPA também suspendeu restrições federais sobre o E10, combustível com 10% de etanol. A liberação ocorre apesar das regras da Clean Air Act, Lei do Ar Limpo, que estabelece limites para misturas com etanol devido ao impacto na formação de ozônio troposférico, componente do smog.

As medidas passam a valer a partir de 1º de maio, início da temporada de verão regulatória da agência, com duração de 20 dias, prazo máximo permitido pela legislação ambiental dos Estados Unidos. Isenções semelhantes já foram adotadas em anos anteriores.

Impacto econômico e estratégia energética

A liberação ocorre em meio à preocupação com o poder de compra nos Estados Unidos, tema central na agenda econômica do presidente Donald Trump, que tem defendido ações para conter a inflação.

Segundo a secretária de Agricultura, Brooke Rollins, a medida busca reduzir preços nos postos de combustível e estimular a produção doméstica de biocombustíveis.

“O presidente promove o domínio energético americano, e a medida de hoje vai reduzir diretamente os preços nos postos de gasolina, além de enviar um sinal claro de demanda aos produtores nacionais de biocombustíveis”, afirmou.

De acordo com a secretária, a decisão também beneficia produtores agrícolas responsáveis pela produção de etanol utilizado na mistura dos combustíveis.

*Com informações da Agência AFP.