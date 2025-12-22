General russo morre após explosão de carro-bomba em Moscou

Carro-bomba: vítima é o tenente-general Fanil Sarvarov (RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE/AFP Photo)
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09h50.
Um general russo morreu após a explosão de um carro-bomba em Moscou nesta segunda-feira, 22, segundo o Comitê Investigativo da Rússia. A vítima é o tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Diretoria de Treinamento Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas do país.
De acordo com o órgão, foi aberto um processo criminal por homicídio em razão da explosão de um veículo na rua Yasenevaya, na capital russa. O ataque resultou na morte de Sarvarov, que ocupava um cargo estratégico dentro da estrutura militar.
A porta-voz do Comitê Investigativo, Svetlana Petrenko, informou que uma das linhas de apuração considera a possibilidade de envolvimento de serviços de inteligência da Ucrânia na colocação do artefato explosivo. Segundo ela, diferentes versões do crime estão sendo analisadas.
Veículos da imprensa russa relataram que a explosão ocorreu por volta das 7h da manhã, no horário local.
Em dezembro de 2024, o serviço de segurança da Ucrânia já havia reivindicado a autoria de um ataque semelhante contra um oficial russo de alta patente.
Na ocasião, o tenente-general Igor Kirillov, chefe das forças de proteção nuclear, biológica e química do Exército russo, morreu após a explosão de uma bomba escondida em um patinete elétrico em frente ao prédio onde morava. O assessor dele, Ilya Polikarpov, também foi morto no atentado.