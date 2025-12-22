General russo morre após explosão de carro-bomba em Moscou

Um general russo morreu após a explosão de um carro-bomba em Moscou nesta segunda-feira, 22, segundo o Comitê Investigativo da Rússia. A vítima é o tenente-general Fanil Sarvarov, chefe da Diretoria de Treinamento Operacional do Estado-Maior das Forças Armadas do país.

De acordo com o órgão, foi aberto um processo criminal por homicídio em razão da explosão de um veículo na rua Yasenevaya, na capital russa. O ataque resultou na morte de Sarvarov, que ocupava um cargo estratégico dentro da estrutura militar.

A porta-voz do Comitê Investigativo, Svetlana Petrenko, informou que uma das linhas de apuração considera a possibilidade de envolvimento de serviços de inteligência da Ucrânia na colocação do artefato explosivo. Segundo ela, diferentes versões do crime estão sendo analisadas.

Ainda conforme o comitê , a perícia no local segue em andamento. Estão previstos exames forenses e análises de explosivos, além da oitiva de testemunhas e da análise de imagens de câmeras de segurança da região.

Veículos da imprensa russa relataram que a explosão ocorreu por volta das 7h da manhã, no horário local.

Em dezembro de 2024, o serviço de segurança da Ucrânia já havia reivindicado a autoria de um ataque semelhante contra um oficial russo de alta patente.

Na ocasião, o tenente-general Igor Kirillov, chefe das forças de proteção nuclear, biológica e química do Exército russo, morreu após a explosão de uma bomba escondida em um patinete elétrico em frente ao prédio onde morava. O assessor dele, Ilya Polikarpov, também foi morto no atentado.