Zelensky anuncia proposta dos EUA para retomada de negociações com a Rússia

Volodimir Zelensky (Toby Melville/AFP)
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 17h34.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado que Washington sugeriu a realização das primeiras negociações diretas entre Ucrânia e Rússia em seis meses. O anúncio ocorre enquanto diplomatas se reúnem em Miami, na Flórida, para tentar relançar conversas sobre o fim da guerra.
O enviado russo Kirill Dmitriev confirmou que seguia para Miami, onde já estão representantes ucranianos e europeus, além do enviado especial americano Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, que atuam como mediadores.
Segundo Zelensky, os Estados Unidos propuseram um formato trilateral — Ucrânia, Rússia e Washington — com possibilidade de participação de representantes europeus. Ele destacou que seria “lógico” manter uma reunião conjunta.
Há mais de um mês, os EUA apresentaram um plano inicial para encerrar o conflito, considerado favorável às demandas do Kremlin. O texto foi revisado após consultas com Kiev, mas os detalhes da nova versão não foram divulgados. De acordo com Zelensky, o documento prevê concessões territoriais da Ucrânia em troca de garantias de segurança ocidentais.
O líder ucraniano reforçou que apenas Washington teria condições de persuadir Moscou a encerrar a guerra e pediu maior pressão sobre o governo russo. “Os Estados Unidos devem deixar claro que, se não houver via diplomática, haverá pressão total”, declarou.
Em publicação no X, Dmitriev escreveu estar “a caminho de Miami”, acompanhando a mensagem com um emoji de pomba da paz e um vídeo de uma praia ensolarada.
Na sexta-feira, Witkoff e Kushner se reuniram com o negociador-chefe da Ucrânia, Rustem Umerov, e representantes da França, Reino Unido e Alemanha. A presença de russos e europeus nesta etapa é vista como avanço em relação às rodadas anteriores, quando os EUA negociaram separadamente com cada lado. Moscou, no entanto, critica a participação dos aliados europeus de Kiev, considerando-a um entrave à paz.
Na véspera das conversas, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou em sua coletiva anual que o fim do conflito depende de Kiev e de seus aliados. “A bola está completamente no campo de nossos rivais ocidentais”, disse.
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, ressaltou que Washington não pretende impor um acordo. “Não podemos obrigar a Ucrânia a chegar a um acordo. Não podemos obrigar a Rússia a chegar a um acordo. Eles precisam querer chegar a um acordo”, afirmou.
Apesar das negociações, Putin prometeu seguir com a ofensiva militar e destacou avanços russos após quase quatro anos de guerra. Tropas de Moscou controlam cerca de 19% do território ucraniano e anunciaram neste sábado a tomada de dois vilarejos em Sumi e Donetsk.
No mesmo dia, um bombardeio russo contra o porto de Odessa deixou ao menos oito mortos. Já o serviço de segurança ucraniano (SBU) informou ter destruído dois aviões de combate russos na Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.A invasão em larga escala foi ordenada por Putin em fevereiro de 2022, sob o argumento de “operação militar especial” para desmilitarizar a Ucrânia e conter a expansão da Otan. Kiev e seus aliados europeus classificam a ofensiva como apropriação ilegal de território e o maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
