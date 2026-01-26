Mundo

Gasto com serviços representa 46,1% das despesas das famílias chinesas em 2025

Vendas no varejo de serviços cresceram 5,5% em relação a 2024

China: varejo é impulsionado pelo consumo familiar (Greg Baker/AFP)

China2Brazil
Agência

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14h15.

O consumo de serviços passou a responder por 46,1% do gasto total das famílias na China em 2025, segundo dados divulgados pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado durante coletiva realizada em 26 de janeiro. As informações foram apresentadas em conjunto com o Ministério do Comércio, que detalhou o desempenho do setor e as diretrizes para a expansão do consumo de serviços no país.

De acordo com o ministério, as vendas no varejo de serviços cresceram 5,5% em relação a 2024. Segmentos como lazer cultural e esportivo, comunicação e informação, consultoria, locação turística e transporte registraram crescimento de dois dígitos, o que indica maior dinamismo do mercado de consumo de serviços.

O governo também identificou mudanças nos padrões de consumo. Viagens associadas a eventos esportivos e refeições combinadas com sessões de cinema passaram a integrar novas práticas de lazer. Além disso, modelos de negócio como voos de baixa altitude, cruzeiros, iates e espetáculos turísticos ampliaram a oferta de serviços e abriram novas frentes de expansão do setor.

No setor de alimentação, a receita total alcançou 5,8 trilhões de yuans em 2025, o que representa um crescimento de 3,2% na comparação anual, segundo dados oficiais apresentados na coletiva.

Para o próximo período, o Ministério do Comércio informou que continuará a executar o plano de ação para a melhoria da qualidade do consumo de serviços. A estratégia inclui ações integradas com outros órgãos para ampliar a oferta em áreas como cultura e entretenimento, turismo e lazer, alimentação e hospedagem, eventos esportivos e saúde. O governo também afirmou que direcionará investimentos estrangeiros para o setor, com foco na ampliação da oferta de serviços diversificados e de maior padrão.

