G20 vê risco de ‘crises em cascata’ para crescimento global

Líderes do G20 vão alertar que “crises em cascata” colocam em risco o crescimento econômico de longo prazo, e farão um apelo por políticas macroeconômicas coordenadas, segundo uma pessoa familiarizada com o rascunho do comunicado final da cúpula do grupo.

No encerramento do encontro que será realizado esta semana na Índia, o grupo deve dizer que a incerteza sobre as perspectivas econômicas permanece elevada e que o equilíbrio de riscos está inclinado para o lado negativo, disse a pessoa.

Os países — que incluem as principais economias do mundo, tanto desenvolvidas como EUA quanto emergentes como Brasil — veem um crescimento global desigual e abaixo da média de longo prazo, disse a pessoa. Isso aumenta a necessidade de políticas fiscais e monetárias bem coordenadas.

Os líderes também planeiam dizer que os bancos centrais do G20 continuam fortemente empenhados em alcançar a estabilidade de preços, disse a fonte, acrescentando que os governos darão prioridade a medidas específicas para ajudar os mais pobres, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade fiscal a médio prazo.

Quase todo o texto do comunicado já foi acordado, exceto uma seção que trata de geopolítica, referindo-se principalmente à invasão da Ucrânia pela Rússia, disseram pessoas familiarizadas com as discussões.

China acusada de bloquear esforços de consenso

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak acusou a China de bloquear os esforços para alcançar consenso, dizendo à Bloomberg News no avião ruma a Índia que as conversações que antecederam a cúpula foram “desafiadoras”. A mudança climática e a guerra deveriam dominar as discussões, disse ele.

Mas a China parece ter abandonado a sua oposição inicial às medidas climáticas, bem como à linguagem sobre Ucrânia e Rússia, um importante aliado diplomático da China, disseram algumas pessoas.

“Gostaríamos de trabalhar para resultados frutíferos da cúpula de Nova Delhi”, disse uma porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China. “No que diz respeito às mudanças climáticas, o lado chinês espera que todas as partes possam levar em consideração as preocupações umas das outras e trabalhar em conjunto para a solução.”