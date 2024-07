Furacão Beryl deixa pelo menos sete mortos no Caribe e perde força a caminho da Jamaica

O furacão Beryl enfraqueceu ligeiramente, caindo para a categoria 4 (a segunda mais alta), na terça-feira, enquanto se dirige para a Jamaica, com previsões alertando para ventos e tempestades potencialmente fatais, depois de causar pelo menos sete mortes no Caribe e destruição generalizada no Sudeste da região.

Segundo relatos das autoridades, o fenômeno deixou pelo menos três mortos em Granada, um em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) relatou que esperava que Beryl "enfraquecesse" ao chegar à costa da Jamaica, nesta quarta-feira, mas alertou que atingirá a ilha como uma tempestade "grande", com ventos potencialmente fatais e inundações repentinas.

Segundo o NHC, há um alerta para a Jamaica, que se prepara com abrigos de emergência em Montego Bay e instalações seguras em Kingston, segundo o jornal Jamaica Gleaner.

1 /8 John Cangialosi, metereologista, observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami (John Cangialosi, metereologista, observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami)

2 /8 Brad Reinhart, metereologista observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami (Brad Reinhart, metereologista observa dados sobre o furacão Beryl no Centro Nacional de Furacões, em Miami)

3 /8 Mar agitado em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl (Mar agitado em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl)

4 /8 Pessoas se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1 (Pessoas se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1)

5 /8 Homem caminha em rua de Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl (Homem caminha em rua de Bridgetown, Barbados, na segunda, 1, em meio à passagem do furacão Beryl)

6 /8 Pessoas se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1 (Pessoas se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1)

7 /8 Tapumes derrubados durante a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1 (Tapumes derrubados durante a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1)

8/8 Funcionários em hotel se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1 (Funcionários em hotel se preparam para a passagem do furacão Beryl em Bridgetown, Barbados, na segunda, 1)

“Exorto todos os jamaicanos a estocarem alimentos, pilhas, velas e água. Mantenham seus documentos importantes seguros e removam quaisquer árvores ou itens que possam colocar sua propriedade em perigo”, disse o primeiro-ministro Andrew Holness no X.

O NHC também previu tempestades na costa sul de Porto Rico, República Dominicana e Haiti.