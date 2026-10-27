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Trump diz que vai respeitar resultado das eleições dos EUA 'se votação for honesta'

Nos últimos dias, presidente dos EUA voltou a intensificar as acusações de fraude eleitoral que faz desde que perdeu a eleição presidencial de 2020 para Joe Biden

Donald Trump, presidente dos EUA, durante reunião de cúpula da Otan (Saul Loeb/AFP)

Donald Trump, presidente dos EUA, durante reunião de cúpula da Otan (Saul Loeb/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 14h39.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 27, que vai respeitar o resultado das eleições de meio de mandato (midterms), desde que a votação seja honesta. A declaração acontece em meio ao aumento de suas alegações de fraude eleitoral e à possibilidade de os republicanos perderem o controle do Congresso.

Ao ser questionado por jornalistas se aceitaria o resultado do pleito, Trump foi direto: "Sim, se as eleições forem honestas."

O presidente dos EUA também disse que poderá negociar com os democratas caso seu partido perca o controle da Câmara dos Representantes e do Senado. “Vamos dar um jeito. Olha, eu tenho um forte poder de veto. Espero que não seja esse o caso, mas se for, isso já aconteceu antes com muitos presidentes”, afirmou na Base Aérea Conjunta Andrews, perto de Washington. “Você tem um forte poder de veto e acaba trabalhando em acordos."

Os republicanos temem uma “onda azul”, expressão usada para descrever uma vitória expressiva dos democratas. As pesquisas indicam que o partido de Trump pode perder espaço no Congresso, em meio ao descontentamento dos eleitores com a inflação e a alta dos preços do petróleo desde o início da guerra dos Estados Unidos contra o Irã.

No último mês, Trump realizou comícios pelo país para mobilizar sua base de apoiadores do movimento MAGA (Make America Great Again). O presidente diz ser o único capaz de evitar uma derrota republicana.

Alegações de fraude eleitoral

Nos últimos dias, Trump voltou a intensificar as acusações de fraude eleitoral que faz desde que perdeu a eleição presidencial de 2020 para Joe Biden. Na ocasião, ele incitou manifestantes que atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa de impedir a certificação do resultado.

As declarações recentes levantaram preocupações entre críticos de que o presidente esteja preparando o terreno para contestar os resultados das eleições de meio de mandato ou tentar estabelecer alguma forma de poder. 

Na segunda-feira, 26, Trump anunciou uma recompensa de US$ 1 milhão por informações que levem a condenações por fraude eleitoral.

(Com AFP)

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