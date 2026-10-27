Por que Lula decidiu não responder a Trump após acusação de fraude na eleição brasileira

RESUMO ＋ Após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do governo brasileiro e da diplomacia classificaram como “coreografada” e “salomônica” a declaração de Donald Trump sobre uma suposta manipulação das eleições brasileiras. A avaliação é que o governo dos Estados Unidos não contestará institucionalmente o resultado, o que abre espaço para uma relação bilateral pautada pelo pragmatismo.

A declaração pública do presidente americano Donald Trump de que as eleições brasileiras teriam sido manipuladas, mas afirmando que não teve lado e que gosta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vista por integrantes do governo brasileiro e da diplomacia brasileira como 'coreografada' e 'salomômica'.

A avaliação é de que os Estados Unidos tendem a encerrar o assunto e não contestar institucionalmente o resultado das eleições. Com isso, abre-se espaço para a relação bilateral entre os dois países volte a ser pautada pelo pragmatismo.

Um integrante do governo afirma reservadamente que a decisão do Palácio do Planalto e do próprio presidente Lula de não responder à fala de Trump foi calculada para evitar escalar a questão. Uma resposta só viria, diz esse membro do governo, caso os EUA questionassem a vitória de Lula em notas oficiais.

A interpretação predominante no Planalto é a de que Trump optou por fazer nessa declaração pública um aceno à ala mais radical de seu governo, capitaneada pela Secretaria de Estado, mais próxima da família Bolsonaro, mas que dizer que gosta de Lula foi um modo de sinalizar possibilidade de diálogo.

O suposto pedido de asilo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos EUA também é visto como provável de ser aceito pelo Departamento de Estado. Embora considere problemática uma ação nesse sentido, o governo Lula entende que ela não impede avanços na relação Brasil-Estados Unidos.

Caso os inquéritos que investiguem o senador e candidato derrotado à Presidência evoluam para pedidos de extradição pela Justiça brasileira, o papel do Itamaraty será encaminhar a solicitação pelos canais diplomáticos, mas integrantes do governo veem como baixa a probabilidade de que o asilo, por si só, deteriore a relação entre os dois países.

Relação Trump e Lula

Um dos testes pós-reeleição de Lula será a concessão do agrément a Daniel Perez, indicado por Trump ao cargo de embaixador dos EUA no Brasil em 1º de junho.

O agrément, instrumento previsto na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, é uma espécie de aval prévio concedido por um país para que o diplomata de outro país atue em suas fronteiras. Não há prazo para a concessão dessa autorização, e Brasil deixou para responder o pedido após as eleições.

A expectativa é que o Brasil conceda o agrément a Perez. O próximo passo seria o diplomata americano solicitar um visto à embaixada brasileira em Washington, o que é visto por um integrante do governo Lula como oportunidade para que o Brasil negocie com os EUA, por exemplo, um visto que permita múltiplas entradas à embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti.

Em agosto, como retaliação a uma suposta demora para a concessão do agrément de Perez, os EUA mudaram o status do visto de Viotti para permitir apenas uma única entrada no país.

Os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil desde que Elizabeth Bagley deixou o posto em janeiro de 2025. Ela havia sido indicada pelo então presidente Joe Biden.