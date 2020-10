Filho mais novo de Trump é diagnosticado com covid-19

O filho de 14 anos do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Barron, testou positivo para covid-19, mas não apresentou sintomas, após seus pais também contraírem o vírus, informou a primeira-dama Melania Trump nesta quarta-feira.

“Por sorte ele é um adolescente forte e não exibiu sintomas”, disse Melania em nota. Ela disse que Barron já havia testado negativo para o vírus desde então.

Melania Trump disse que seus sintomas foram “mínimos” e que ela esperava retomar suas obrigações como primeira-dama “assim que possível”.

“Eu senti dores no corpo, uma tosse, e dor de cabeça, e me senti extremamente cansada na maior parte do tempo”, disse.

“Escolhi tomar um caminho mais natural em termos de remédios, escolhendo mais vitaminas e comida saudável”, disse Melania Trump.

O presidente Donald Trump passou três noites em um hospital militar após anunciar no dia 2 de outubro que ele e Melania haviam testado positivo para o vírus.