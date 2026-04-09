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Locomotiva elétrica com maior capacidade de bateria entra em operação na China

Ferrovia vai atender rotas de escoamento de carvão em trajetos longos, conectando áreas de mineração às linhas principais

CHINA - trem bala na China - estação em Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Leandro Fonseca/Exame)

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Agência

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17h07.

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A locomotiva elétrica “Lufeng”, equipada com a maior capacidade de bateria do setor ferroviário chinês, entrou em operação nesta quinta-feira, 9, na Ferrovia Shawei, em Zhangjiakou, na província de Hebei.

O modelo realiza transporte de carga em média e longa distância, até 142 quilômetros, e amplia o uso de tração elétrica em linhas secundárias, antes restrita a manobras de curta distância.

Desenvolvida pelo Grupo de Ciência e Indústria Ferroviária da China, a locomotiva utiliza bateria de fosfato de ferro-lítio com capacidade de 4.200 kWh. Com isso, passa a atender rotas de escoamento de carvão em trajetos mais longos, conectando áreas de mineração às linhas principais.

Esse tipo de operação é central no transporte ferroviário de carga na China, já que os trechos menores da ferrovia garantem o deslocamento direto de materiais a granel. Até então, locomotivas a diesel predominavam nesse segmento, com maior consumo de combustível e custos operacionais. Com isso, a Lufeng busca substituir esse modelo ao viabilizar tração elétrica em percursos mais extensos.

Além disso, o projeto incorpora mudanças técnicas para ampliar autonomia e eficiência. A locomotiva adota arquitetura modular, o que eleva a densidade energética da bateria em 18% em relação a modelos anteriores. O sistema de gerenciamento térmico monitora o desempenho em tempo real, com vida útil estimada em mais de 4 mil ciclos e operação estável em temperaturas de até -20 °C.

O tempo de recarga também foi reduzido. A bateria pode ser carregada em cerca de 1,5 hora, o que permite manter a operação contínua no transporte ferroviário de cargas.

Outro ponto é o uso de recuperação de energia. Durante frenagens e descidas, o sistema converte energia cinética em eletricidade, com eficiência de até 75%. Esse mecanismo amplia a autonomia e melhora o aproveitamento energético ao longo da operação.

Atualmente, a Lufeng opera no transporte de carvão na Ferrovia Shawei. Dados operacionais indicam que uma única locomotiva pode reduzir custos de combustível em mais de 6 milhões de yuans por ano, além de cortar mais de 300 toneladas de emissões de dióxido de carbono anualmente. Ao longo do ciclo de vida, a redução estimada chega a 9 mil toneladas de carbono, o que posiciona a tecnologia como alternativa para reduzir as emissões no transporte ferroviário de carga.

Acompanhe tudo sobre:ChinaFerrovias

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