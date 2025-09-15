Mundo

Falha do Starlink afeta comunicações militares ucranianas

Serviço de internet via satélite é usado pelo Exército ucraniano em operações militares

AFP

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10h33.

O serviço de internet via satélite Starlink deixou de funcionar em toda a linha de frente na Ucrânia, uma interrupção que coincide com a paralisação do serviço em nível global comunicada pelo proprietário da empresa, Elon Musk.

"O Starlink caiu novamente em toda a linha de frente", disse o comandante das forças de drones do Exército ucraniano, Robert 'Madyar' Brovdi.

O Exército ucraniano utiliza o Starlink para suas comunicações. A postura crítica de Elon Musk em relação a Kiev gerou temores na Ucrânia de que o bilionário pare de fornecer o serviço às suas Forças Armadas, algo que, por enquanto, não ocorreu.

Tensões anteriores entre Musk e Kiev

Durante o primeiro ano da guerra, a Ucrânia criticou Musk por não ter permitido a ativação do serviço Starlink também na Crimeia, o que possibilitaria um ataque ucraniano contra alvos russos na península ocupada por Moscou.

Musk explicou que rejeitou o pedido de Kiev para evitar envolver diretamente a empresa – que oferece serviços de internet confiáveis em todos os tipos de locais – em um ato de guerra.

Restrições legais e sanções

O dono do Starlink também alegou que as sanções dos Estados Unidos não lhe permitem operar o serviço em um território ocupado ilegalmente pela Rússia.

