Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% após tarifas

Recentes acordos comerciais reduziram tarifas de automóveis japoneses de 27,5% para 15%

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 08h07.

As exportações do Japão para os Estados Unidos caíram quase 14% em agosto devido ao impacto das tarifas adotadas pelo presidente Donald Trump, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, que também mostram uma queda nas vendas de automóveis.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump decretou tarifas de importação elevadas para países de todo o mundo, em uma tentativa de impulsionar a indústria americana e reduzir o colossal déficit comercial dos Estados Unidos.

A queda em ritmo anual de 13,8% nas exportações japonesas aos Estados Unidos é a mais expressiva em mais de quatro anos, segundo a agência Bloomberg.

As exportações de automóveis desabaram 28,4%, enquanto as de peças automotivas diminuíram 7,1%, segundo os números do Ministério das Finanças do Japão.

A indústria automotiva, que representa quase um terço das exportações do Japão para os Estados Unidos, foi impactada por uma tarifa de 27,5%.

Na terça-feira, no entanto, entrou em vigor uma redução das tarifas sobre os carros japoneses, depois que Washington implementou um recente acordo comercial entre os dois países.

Agora, os veículos enfrentarão uma tarifa de 15%, igual à de muitos outros produtos. O setor automotivo japonês, que inclui gigantes como Toyota e Honda, representa cerca de 8% dos empregos do país asiático.

Acompanhe tudo sobre:JapãoEstados Unidos (EUA)ExportaçõesTarifas

Mais de Mundo

Governo dos EUA acelera operação migratória em Chicago com envio de mais agentes

Suspeito de assassinato de Charlie Kirk é acusado e pode receber pena de morte

Governo argentino anuncia processo para privatizar parcialmente suas três usinas nucleares

Luigi Mangione, acusado de matar CEO de seguradora, será julgado em dezembro nos EUA

Mais na Exame

Brasil

PGR prepara alegações contra núcleo operacional da trama golpista e deve pedir condenação dos réus

Inteligência Artificial

China bloqueia aquisição de chips da Nvidia para fortalecer indústria local de IA

ESG

Brasileiros sentem orgulho da Amazônia, mas 65% desconhecem a região

Economia

Lula assina projeto que cria regras econômicas para big techs e amplia fiscalização do Cade