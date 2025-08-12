Explosão em usina de aço nos EUA deixa dois mortos e dez trabalhadores feridos

Dois trabalhadores morreram e 10 ficaram feridos na explosão registrada na segunda-feira, 11, em uma usina siderúrgica perto de Pittsburgh, no nordeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades e a empresa.

A explosão, que gerou uma grande coluna de fumaça preta, ocorreu nas "baterias de fornos [de carvão] de coque" onde trabalham diariamente cerca de 1.300 pessoas, informou a US Steel Clairton Coke Works em um comunicado enviado à AFP.

A empresa e a polícia do condado de Allegheny informaram que duas pessoas foram encontradas mortas.

Dez pessoas foram levadas para hospitais. A fábrica fica a cerca de 25 quilômetros da cidade de Pittsburgh.

Declarações sobre segurança e investigação

"Nossa maior prioridade é a segurança e o bem-estar de nossos funcionários e do meio ambiente. Estamos colaborando estreitamente com as autoridades competentes para investigar a causa do incidente", acrescenta o comunicado.

Explosão em fábrica da US Steel: ambulâncias no local após múltiplas detonações na planta de Clairton, na Pensilvânia, em 11 de agosto de 2025. (REBECCA DROKE/AFP/Getty Images)

A empresa informou que o incidente ocorreu por volta das 11h00 locais (12h00 de Brasília) e que as equipes de emergência chegaram rapidamente ao local.

Reação do CEO e apoio aos afetados

"Em momentos como este, os funcionários da US Steel se unem para expressar seu carinho, orações e apoio a todos os afetados", afirmou em um comunicado David Burritt, CEO da empresa.