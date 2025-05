Trump afirma que U.S. Steel e Nippon Steel devem formar 'parceria'; ações sobem mais de 24%

A decisão ocorre após uma recomendação dividida de uma comissão de segurança nacional dos EUA, segundo informações da Reuters. O Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA avaliou os riscos para a segurança nacional da venda da U.S. Steel para a Nippon Steel.

Embora o painel tenha opiniões divergentes, a maioria acredita que os riscos podem ser mitigados.

A Nippon Steel também teria prometido, ainda de acordo com a Reuters, um investimento de US$ 14 bilhões nas operações da U.S. Steel, incluindo até US$ 4 bilhões para uma nova usina siderúrgica.

Trump tem 15 dias para decidir formalmente sobre a transação, mas o cronograma pode ser estendido. A parceria foi vista como uma forma de manter a competitividade da U.S. Steel no médio e longo prazo, preservando empregos e fortalecendo a indústria americana do aço.