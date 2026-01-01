Explosão em estação de esqui na Suíça deixa dezenas de mortos

Equipes de resgate próximas da estação de esqui que explodiu nesta madrugada (MAXIME SCHMID / AFP)
Um incêndio durante uma festa de Ano Novo em um bar localizado em uma estação de esqui no sul da Suíça deixou ao menos 40 mortos e cerca de 100 feridos, segundo informações da imprensa local. Autoridades afirmam que o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. Dezenas de pessoas foram levadas para hospitais da região.
O fogo começou após uma explosão por volta de 1h30 desta quinta-feira (20h30 de quarta-feira no horário de Brasília) no Le Constellation Lounge Bar, em Crans-Montana, informou Gaetan Lathion, porta-voz da polícia do Cantão de Valais, à CNN. O local estava lotado no momento do incidente.
“Há vários feridos e várias fatalidades”, declarou Lathion.
#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.
A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS
— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026
Imagens publicadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça saindo do prédio enquanto equipes de emergência chegavam ao local. O bar, situado no subsolo, tem capacidade para mais de 300 pessoas, segundo o jornal britânico The Sun.
Um antigo frequentador relatou ao jornal suíço Blick que o acesso ao estabelecimento é feito por uma passagem estreita. Questionada sobre protocolos de segurança, a polícia disse que só comentará após a conclusão das investigações.
Para o resgate, foram mobilizados dez helicópteros, 40 ambulâncias e cerca de 150 socorristas. De acordo com Frederic Gisler, comandante da polícia do Cantão de Valais, a unidade de terapia intensiva de pelo menos um hospital está lotada.
A área foi isolada e uma zona de exclusão aérea foi estabelecida sobre Crans-Montana. As autoridades descartam, por enquanto, que se trate de um ataque terrorista. As causas do incêndio serão investigadas. A procuradora-geral do Cantão de Valais, Beatrice Pilloud, afirmou que a prioridade é combater as chamas e identificar as vítimas.
Segundo a polícia, pessoas de diversas nacionalidades estão entre as vítimas, mas não foram divulgados detalhes. Crans-Montana é uma das regiões mais exclusivas da Suíça, conhecida por suas pistas de esqui, lojas de luxo e gastronomia sofisticada. Localizada a 1.500 metros de altitude, oferece vistas panorâmicas dos Alpes, incluindo o Matterhorn e o Mont Blanc.