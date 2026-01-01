Explosão em estação de esqui na Suíça deixa dezenas de mortos

Um incêndio durante uma festa de Ano Novo em um bar localizado em uma estação de esqui no sul da Suíça deixou ao menos 40 mortos e cerca de 100 feridos, segundo informações da imprensa local. Autoridades afirmam que o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas. Dezenas de pessoas foram levadas para hospitais da região.

O fogo começou após uma explosão por volta de 1h30 desta quinta-feira (20h30 de quarta-feira no horário de Brasília) no Le Constellation Lounge Bar, em Crans-Montana, informou Gaetan Lathion, porta-voz da polícia do Cantão de Valais, à CNN. O local estava lotado no momento do incidente.

“Há vários feridos e várias fatalidades”, declarou Lathion.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said. A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Imagens publicadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça saindo do prédio enquanto equipes de emergência chegavam ao local. O bar, situado no subsolo, tem capacidade para mais de 300 pessoas, segundo o jornal britânico The Sun.

Um antigo frequentador relatou ao jornal suíço Blick que o acesso ao estabelecimento é feito por uma passagem estreita. Questionada sobre protocolos de segurança, a polícia disse que só comentará após a conclusão das investigações.

Para o resgate, foram mobilizados dez helicópteros, 40 ambulâncias e cerca de 150 socorristas. De acordo com Frederic Gisler, comandante da polícia do Cantão de Valais, a unidade de terapia intensiva de pelo menos um hospital está lotada.

A área foi isolada e uma zona de exclusão aérea foi estabelecida sobre Crans-Montana. As autoridades descartam, por enquanto, que se trate de um ataque terrorista. As causas do incêndio serão investigadas. A procuradora-geral do Cantão de Valais, Beatrice Pilloud, afirmou que a prioridade é combater as chamas e identificar as vítimas.

Segundo a polícia, pessoas de diversas nacionalidades estão entre as vítimas, mas não foram divulgados detalhes. Crans-Montana é uma das regiões mais exclusivas da Suíça, conhecida por suas pistas de esqui, lojas de luxo e gastronomia sofisticada. Localizada a 1.500 metros de altitude, oferece vistas panorâmicas dos Alpes, incluindo o Matterhorn e o Mont Blanc.