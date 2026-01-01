Mundo

'Uma das piores tragédias do nosso país': explosão na Suíça deixa 40 mortos

Para o resgate, foram mobilizados dez helicópteros, 40 ambulâncias e cerca de 150 socorristas

Equipes de resgate próximas da estação de esqui que explodiu nesta madrugada (MAXIME SCHMID / AFP)

Equipes de resgate próximas da estação de esqui que explodiu nesta madrugada (MAXIME SCHMID / AFP)

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14h48.

"Uma das piores tragédias que nosso país já passou". Foi assim que o presidente da Suíça, Guy Parmelin, definiu a explosão em uma estação de esqui no país nesta quinta-feira, 1º.

Segundo o chefe da polícia local, Frédérica Gisler, cerca de 40 pessoas morreram. As vítimas eram de quatro nacionalidades diferentes, disse Gisler durante entrevista coletiva nesta tarde ao lado de Parmelin.

O fogo começou após uma explosão por volta de 1h30 desta quinta-feira (20h30 de quarta-feira no horário de Brasília) no Le Constellation Lounge Bar, em Crans-Montana, informou Gaetan Lathion, porta-voz da polícia do Cantão de Valais, à CNN. O local estava lotado no momento do incidente.

Durante a entrevista coletiva, o governador Mathias Reynard disse haverdificuldade de contabilizar os mortos por conta do estado dos corpos. Beatrice Pillout, promotora responsável pelo caso, afirmou que a identificação dos corpos pode levar semanas.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça saindo do prédio enquanto equipes de emergência chegavam ao local.

O bar, situado no subsolo, tem capacidade para mais de 300 pessoas, segundo o jornal britânico The Sun.

Um antigo frequentador relatou ao jornal suíço Blick que o acesso ao estabelecimento é feito por uma passagem estreita. Questionada sobre protocolos de segurança, a polícia disse que só comentará após a conclusão das investigações.

Para o resgate, foram mobilizados dez helicópteros, 40 ambulâncias e cerca de 150 socorristas.

A área foi isolada e uma zona de exclusão aérea foi estabelecida sobre Crans-Montana, uma das regiões mais exclusivas da Suíça, conhecida por suas pistas de esqui, lojas de luxo e gastronomia sofisticada.

Localizada a 1.500 metros de altitude, oferece vistas panorâmicas dos Alpes, incluindo o Matterhorn e o Mont Blanc.

Acompanhe tudo sobre:ExplosõesSuíça

