'Uma das piores tragédias do nosso país': explosão na Suíça deixa 40 mortos

Equipes de resgate próximas da estação de esqui que explodiu nesta madrugada (MAXIME SCHMID / AFP)
Redação Exame
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 14h48.
"Uma das piores tragédias que nosso país já passou". Foi assim que o presidente da Suíça, Guy Parmelin, definiu a explosão em uma estação de esqui no país nesta quinta-feira, 1º.
Segundo o chefe da polícia local, Frédérica Gisler, cerca de 40 pessoas morreram. As vítimas eram de quatro nacionalidades diferentes, disse Gisler durante entrevista coletiva nesta tarde ao lado de Parmelin.
O fogo começou após uma explosão por volta de 1h30 desta quinta-feira (20h30 de quarta-feira no horário de Brasília) no Le Constellation Lounge Bar, em Crans-Montana, informou Gaetan Lathion, porta-voz da polícia do Cantão de Valais, à CNN. O local estava lotado no momento do incidente.
Durante a entrevista coletiva, o governador Mathias Reynard disse haverdificuldade de contabilizar os mortos por conta do estado dos corpos. Beatrice Pillout, promotora responsável pelo caso, afirmou que a identificação dos corpos pode levar semanas.
#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.
A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS
— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026
Imagens publicadas nas redes sociais mostram colunas de fumaça saindo do prédio enquanto equipes de emergência chegavam ao local.
O bar, situado no subsolo, tem capacidade para mais de 300 pessoas, segundo o jornal britânico The Sun.
Um antigo frequentador relatou ao jornal suíço Blick que o acesso ao estabelecimento é feito por uma passagem estreita. Questionada sobre protocolos de segurança, a polícia disse que só comentará após a conclusão das investigações.
Para o resgate, foram mobilizados dez helicópteros, 40 ambulâncias e cerca de 150 socorristas.
A área foi isolada e uma zona de exclusão aérea foi estabelecida sobre Crans-Montana, uma das regiões mais exclusivas da Suíça, conhecida por suas pistas de esqui, lojas de luxo e gastronomia sofisticada.
Localizada a 1.500 metros de altitude, oferece vistas panorâmicas dos Alpes, incluindo o Matterhorn e o Mont Blanc.