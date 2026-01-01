'Uma das piores tragédias do nosso país': explosão na Suíça deixa 40 mortos

"Uma das piores tragédias que nosso país já passou". Foi assim que o presidente da Suíça, Guy Parmelin, definiu a explosão em uma estação de esqui no país nesta quinta-feira, 1º.

Segundo o chefe da polícia local, Frédérica Gisler, cerca de 40 pessoas morreram. As vítimas eram de quatro nacionalidades diferentes, disse Gisler durante entrevista coletiva nesta tarde ao lado de Parmelin.

O fogo começou após uma explosão por volta de 1h30 desta quinta-feira (20h30 de quarta-feira no horário de Brasília) no Le Constellation Lounge Bar, em Crans-Montana, informou Gaetan Lathion, porta-voz da polícia do Cantão de Valais, à CNN. O local estava lotado no momento do incidente.

Durante a entrevista coletiva, o governador Mathias Reynard disse haverdificuldade de contabilizar os mortos por conta do estado dos corpos. Beatrice Pillout, promotora responsável pelo caso, afirmou que a identificação dos corpos pode levar semanas.