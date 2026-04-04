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Explosão causa danos em centro pró-Israel nos Países Baixos

Polícia confirma que ninguém ficou ferido; investigação está em andamento

Rebecca Crepaldi e com agências

Publicado em 4 de abril de 2026 às 09h55.

Uma explosão provocou danos leves em um centro pró-israelense nos Países Baixos, sem registro de feridos, informou a polícia neste sábado, 4.

Segundo porta-voz da corporação à AFP, não havia ninguém no interior das instalações da ONG Christians for Israel, na cidade de Nijkerk (centro), quando o incidente ocorreu no fim da noite de sexta-feira.

As autoridades iniciaram uma investigação para identificar os responsáveis pelo ataque.

O caso ocorre após uma série de ataques noturnos semelhantes a locais judaicos nos Países Baixos e na Bélgica nas últimas semanas.

Esses atos aumentaram a preocupação com o antissemitismo ligado à guerra no Oriente Médio, desencadeada em 28 de fevereiro por um ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

*Com informações da AFP

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